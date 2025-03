Omicidio di Garlasco, la scoperta su Andrea Sempio: cosa è successo il giorno della morte di Chiara

Martedì 10 marzo, le indagini sul delitto di Garlasco si sono clamorosamente riaperte. È stato notificato un avviso di garanzia ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Le indagini ora seguono una nuova pista e nel frattempo è stato scoperto cosa faceva Sempio il giorno della morte di Chiara. (Continua…)

Il delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco è un caso di omicidio avvenuto in provincia di Pavia il 13 agosto 2007. Chiara Poggi, impiegata ventiseienne laureata in economia, venne uccisa. Per la sua morte, il 12 dicembre 2015 la Corte suprema di cassazione ha riconosciuto definitivamente come unico colpevole del delitto il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione. Nel corso degli anni, Stati ha più volte chiesto la revisione del processo, ma le sue richieste sono state sempre rigettate. Lo scorso 10 marzo, a distanza ormai di diciassette anni dall'omicidio, il caso è stato riaperto ed è stato notificato un avviso di garanzia ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara.