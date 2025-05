Garlasco, caccia al documento scritto da Sempio: di che cosa si tratta

Alcuni casi di cronaca nera italiana, anche a distanza di molti anni, non cessano mai di suscitare domande e incertezze. Basta un piccolo dettaglio, un documento dimenticato o un oggetto ritrovato per riaprire ferite e riscrivere storie che sembravano ormai concluse. Un esempio emblematico è il caso di Chiara Poggi, una vicenda che, pur dopo quasi due decenni, continua a far discutere gli inquirenti e l’opinione pubblica.

Le ultime notizie riportano il nome di Andrea Sempio al centro dell'attenzione. Già noto alle cronache, Sempio è ora nuovamente sotto i riflettori a causa di nuove prove genetiche e documentali emerse nelle recenti indagini. Un documento, risalente al 2013, è stato ritrovato durante delle perquisizioni. Questo scritto, redatto durante un corso presso una fondazione lombarda, verteva proprio sul caso di Garlasco, suscitando così nuovo interesse da parte della magistratura.