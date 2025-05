Home | Garlasco, cosa sappiamo del martello ritrovato e perchè non servirebbe tempo per capire se è l’arma del delitto

Il recente ritrovamento di un martello nel canale di Tromello, situato nei pressi di Garlasco, ha riportato alla ribalta il caso dell‘omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Questo oggetto, potenzialmente compatibile con le ferite riscontrate sulla vittima, potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini, sebbene siano necessarie ulteriori analisi per confermare la sua rilevanza.

Delitto di Garlasco, il ritrovamento del martello e le sue implicazioni

Il martello è stato scoperto durante una perlustrazione del canale di Tromello, in seguito a testimonianze che indicavano la possibilità che un oggetto metallico fosse stato gettato in quel luogo. Sarebbe stato il programma televisivo “Chi l’ha visto?” ad annunciare il ritrovamento, sottolineando l’importanza dell’oggetto nel contesto delle indagini. Nel corso degli anni, diversi periti hanno suggerito che l’arma del delitto potesse essere un martello, ma fino ad ora non era mai stato trovato. Il padre di Chiara Poggi aveva segnalato la scomparsa di un martello da carpentiere dalla loro abitazione, rafforzando l’ipotesi che l’oggetto rinvenuto possa essere l’arma utilizzata nell’omicidio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)