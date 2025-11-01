x

“Declino incredibile”. Sondaggi, il tonfo clamoroso: poi la notizia su Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di preminenza secondo l’ultima rilevazione di Termometro Politico, superando nuovamente la soglia simbolica del 30%. Il partito guidato da Giorgia Meloni registra una crescita dello 0,4% nell’ultima settimana, confermando il suo ruolo dominante nel panorama politico italiano e aumentando il divario rispetto agli avversari.

Giorgia Meloni in primo piano

Opposizioni in difficoltà: il Partito Democratico perde terreno

Il Partito Democratico mostra una flessione, scendendo al 22% con una perdita dello 0,3%. Questo calo amplia la distanza da Fratelli d’Italia a otto punti percentuali, evidenziando la difficoltà del PD nel proporre un’alternativa unitaria e incisiva alla maggioranza attuale.

