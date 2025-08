De Zerbi, che carattere! Rissa sfiorata in allenamento, cosa è successo

Il tecnico italiano De Zerbi, oggi al Marsiglia, è sicuramente fra i più apprezzati e preparati, tanto che si era persino parlato di lui come successore di Simone Inzaghi all’Inter. Un sogno che non si è concretizzato, ma oggi si parla ancora di lui per una curiosa decisione della sua attuale società, che ha pubblicato il video di una “quasi rissa” con un suo giocatore.

Prende il Brighton e lo porta a fare la coppa per la prima volta nella loro storia

Prende il Marsiglia da ottavo la stagione prima, fa secondo dietro al PSG

Poi ci sono le parole di Guardiola, su De Zerbi.

Un’esplosione di rabbia durante una sessione di allenamento, un confronto acceso con un giocatore, parole al vetriolo e una rissa sfiorata. È successo a Marsiglia, con protagonista Roberto De Zerbi, il tecnico italiano dal temperamento acceso che non perdona cali di concentrazione o atteggiamenti indolenti.

Il tutto è stato documentato in un video ufficiale pubblicato dallo stesso club francese, che ha scelto di mostrare ai tifosi – ed evidentemente anche a chi ambisce giocare nella squadra di De Zerbi – cosa significhi affrontare il calcio con un approccio totalizzante.

Le immagini si riferiscono a un allenamento della scorsa stagione, quando Ismael Kone, centrocampista canadese oggi nuovamente in Francia dopo due prestiti, venne pesantemente rimproverato da De Zerbi. Il motivo? Una gestione pigra del palleggio, che ha fatto saltare i nervi al tecnico italiano.

“Oh mio Dio! Quando dico di ridurre i tocchi, riducete i tocchi!“, urla De Zerbi, visibilmente esasperato. Poi si rivolge direttamente al giocatore: “Così non si può giocare, Isma… vai a farti una doccia! Vattene sotto la doccia! Qui siamo al Marsiglia!”

Kone si allontana, ma le parole del tecnico continuano a rimbombare sul campo: “Chiama il tuo agente! Fa venire qui il tuo agente!“. Il centrocampista reagisce e si volta indietro, minacciando di tornare faccia a faccia con l’allenatore. A quel punto, intervengono compagni di squadra e membri dello staff, che riescono a separarli e a evitare il peggio.

Nel documentario ufficiale dell’Olympique Marsiglia, lo sfogo è stato contestualizzato: “Kone è uno dei giocatori con il maggior potenziale, ma non si è sempre comportato bene. Il rendimento è stato troppo altalenante“.

Una delusione per De Zerbi, che nel suo approccio pretende il massimo e non transige sull’impegno. Alla fine, la storia tra Kone e il Marsiglia è durata poco: acquistato dal Watford per circa 15 milioni nell’estate 2024, è stato girato in prestito prima al Rennes, poi al Sassuolo e ora è tornato in Ligue 1.

