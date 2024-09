De Rossi: “Rispettate i senatori che da anni spingono la Roma”

De Rossi alla vigilia di Genoa-Roma fa un appello ai tifosi e manda un messaggio chiaro a tutto l’ambiente giallorosso: “Rispettate i senatori che da anni spingono la Roma”, il succo del messaggio dell’allenatore capitolino. De Rossi ha poi affrontato il tema della partita di Marassi, con le ultime sulla formazione e anche il “caso Zalewski”, messo fuori rosa dopo lo stallo sul suo trasferimento al Galatasaray.

“Dovbyk è pronto per giocare e giocherà. Hummels e Hermoso ci permettono di avere più varianti, li ho visti in forma, pronti per scendere in campo”, ha detto DDR a proposito della delicata trasferta in casa del Genoa. Poi l’affaire Zalewski: “Di definitivo non c’è nulla, è una decisione che ha comunicato a me la società”, ha detto. “La scelta deriva dal contratto in scadenza. Se rinnova penso possa essere reinserito. A maggio lo consideravo tra i cedibili, nel pre-campionato l’ho visto diversamente e gli ho dato fiducia”.

Poi l’affondo a difesa dei senatori della Roma: “Paredes, Cristante e Pellegrini spesso in questa città vengono rispettati meno di quello che dovrebbero. In quei sei mesi abbiamo fatto 2 punti di media a partita con loro tre. Sono giocatori importanti che ci danno una grande mano. Rispettiamo anche quelli che stanno qui a tirare la carretta da anni. Questi giocatori cerchiamo di farli sentire amati. La loro parte l’hanno sempre fatta”.