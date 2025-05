Crystal Palace-Nottingham Forest: pronostico e statistiche top!

La Premier League propone un Monday Night ad alta tensione con il confronto tra Crystal Palace e Nottingham Forest, valido per la trentacinquesima giornata. Da un lato una squadra ormai salva e con la mente già alla finale di FA Cup, dall’altro un club in difficoltà che cerca punti chiave per rincorrere un sorprendente piazzamento europeo. L’incontro, in programma a Selhurst Park lunedì alle 21, si preannuncia ricco di spunti e con molteplici aspetti da analizzare, sia dal punto di vista tecnico che statistico.

Nottingham Forest: terzo miglior rendimento esterno e rincorsa europea

Il Nottingham Forest arriva a questa sfida dopo un periodo complesso, caratterizzato da tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato e un’uscita amara dalla FA Cup per mano del Manchester City. Il recente ko casalingo contro il Brentford ha complicato la corsa dei Tricky Trees, ora sesti in classifica e risucchiati in una lotta serrata per le posizioni europee, dopo essere stati superati da Chelsea, Newcastle e City. Nonostante ciò, la squadra guidata da Nuno Espirito Santo può vantare il terzo miglior rendimento esterno del torneo: 9 vittorie e 29 punti raccolti su 17 trasferte testimoniano la solidità fuori casa dei Garibaldi Reds.

L’obiettivo stagionale, inizialmente la salvezza, è stato già raggiunto, ma ora il sogno Champions o almeno una qualificazione europea minore sembra possibile. Tuttavia, la difesa resta il punto debole: la porta del Forest non è mai rimasta inviolata nelle ultime cinque partite.

Il Nottingham Forest è imbattuto negli ultimi nove scontri diretti con il Crystal Palace .

è imbattuto negli ultimi nove scontri diretti con il . Nell’ultimo confronto, lo scorso ottobre, si è imposto per 1-0.

Momento difficile per entrambe: gli ospiti hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro, i padroni di casa due.

Anche il Crystal Palace non vive un periodo brillante: solo due punti nelle ultime quattro giornate e nessuna vittoria da oltre un mese. La squadra londinese, guidata da Oliver Glasner, si concentra ora soprattutto sulla storica finale di FA Cup contro il Manchester City del 17 maggio. In campionato, la posizione di metà classifica non consente sogni di Europa, ma nemmeno rischi di retrocessione.

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa schierati con il 3-4-2-1 e gli ospiti con il 4-2-3-1. Tra i nomi chiave figurano Mateta e Eze per le Eagles, mentre Wood e Gibbs-White guideranno l’attacco dei Reds.

Le quote delle principali agenzie evidenziano equilibrio: il segno “1X” viene proposto a 1.33 su Goldbet, mentre l’opzione “Gol” (entrambe le squadre a segno) è quotata a 1.68. Tra i suggerimenti di gioco, attenzione anche all’over 1,5 (1.27) e al numero di calci d’angolo (over 9,5 a 1.60).

In conclusione, Crystal Palace e Nottingham Forest si affrontano in un match che potrebbe rivelarsi più aperto di quanto la classifica suggerisca. La solidità esterna degli ospiti e le ambizioni europee promettono una partita combattuta, mentre i padroni di casa potrebbero puntare su una prestazione solida in vista della finale di FA Cup. Le quote danno leggero vantaggio al segno “1X” e prevedono gol da entrambe le parti.

Consulta tutte le nostre analisi sulle prossime giornate di Premier League e resta aggiornato con le statistiche e i pronostici esclusivi dei nostri esperti!