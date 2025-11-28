Crolla solaio di una casa: dentro tutta la famiglia, anche bimba di 4 anni

Nella notte tra il 27 e il 28 novembre, un crollo del solaio ha interessato una abitazione comunale situata in largo del Mercato, nel comune di Sant’Eusanio del Sangro (provincia di Chieti). L’incidente, avvenuto poco prima dell’1:30, ha coinvolto quattro persone: due donne di 40 e 49 anni, una ragazza di 13 anni e una bambina di 4 anni.

Soccorsi immediati e situazione dei feriti

Immediatamente dopo il crollo, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e soccorrere gli occupanti. Una delle donne è rimasta temporaneamente intrappolata tra le macerie ed è stata liberata dai soccorritori. Tutti i feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Lanciano per accertamenti e cure.

Secondo le autorità sanitarie, nessuna delle lesioni riportate è tale da mettere in pericolo di vita, anche se si è reso necessario il ricovero per approfondimenti. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze ben peggiori.

Indagini sulle cause e verifiche strutturali

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per determinare le cause del crollo strutturale. Essendo la palazzina di proprietà del Comune, saranno esaminate le condizioni dell’immobile e saranno valutate eventuali responsabilità nella gestione e nella manutenzione. Gli esperti effettueranno ulteriori verifiche tecniche sia sulla parte crollata sia sulle strutture residue, per garantire la sicurezza dell’area interessata e delle abitazioni circostanti.

Alcuni residenti, testimoni dell’accaduto, hanno riferito di aver sentito un forte rumore e di essersi allontanati tempestivamente dall’edificio. L’area è stata transennata per evitare rischi e consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva