Cristiano Ronaldo, la dinastia continua: CR Junior incanta, le big italiane a caccia del baby fenomeno

Il talento può essere ereditario? Nel caso di Cristiano Ronaldo Junior sembra proprio di sì. Il cognome “pesante” a quanto si è visto sinora non lo spaventa. Non ha ancora compiuto quindici anni, ma il figlio del fuoriclasse portoghese ha già attirato l’attenzione dei maggiori club europei, compresi tre top team italiani: Juventus, Inter e Atalanta, tutte presenti per seguirlo da vicino durante il Torneo Internazionale Vlatko Marković in Croazia.

Con la maglia del Portogallo Under 15, il giovane Ronaldo ha messo in mostra tecnica, personalità e fiuto del gol. In campo nella sfida contro il Giappone a Sveti Martin na Muri, ha colpito gli osservatori presenti per monitorare i talenti del futuro. Ma soprattutto curiosi di vedere come se la cava il figlio di CR7, come ovvio che sia.

In tribuna, accanto a mamma Georgina e alla nonna, sedevano emissari di Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Hoffenheim e Salisburgo, insieme ai rappresentanti dei club italiani. E c’è da prevedere un’asta all’ultimo rilancio per assicurarsi il giovane talento.

Secondo quanto riportato da Sportske Novosti, l’interesse delle maggiori squadre europee è concreto e crescente. Nonostante la giovane età, Cristiano Ronaldo Junior potrebbe presto trovarsi al centro di una battaglia di mercato, in cui a pesare non sarà solo il nome, ma soprattutto le capacità che ha già fatto intravedere.

La Juventus, che lo aveva già accolto nelle sue giovanili durante l’esperienza del padre a Torino, resta vigile. Ma anche Inter e Atalanta non vogliono restare a guardare, e stanno seguendo il ragazzo con attenzione. La speranza di tutti, a cominciare dal celebre papà, è che il cognome Ronaldo continui a far tremare le difese europee e mondiali ancora per molto tempo.

