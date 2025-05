Cristiano Ronaldo, è mistero: lascia l’Al Nassr, ma dove giocherà? Lo strano messaggio

Con poche parole, ma cariche di un peso enorme, Cristiano Ronaldo ha annunciato l’addio all’Al Nassr dopo due stagioni in Arabia Saudita: “Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti”. Un messaggio sobrio, ma che nasconde un mondo di interrogativi su cosa attenda il 40enne fenomeno portoghese, arrivato quest’anno a quota 936 gol in carriera.

Dopo una parentesi in cui, pur essendo stato capocannoniere, CR7 non è riuscito a sollevare alcun trofeo di squadra, il divorzio dall’Al Nassr arriva come naturale epilogo alla mancata qualificazione della squadra di Stefano Pioli alla Champions League asiatica, sancita dalla sconfitta nell’ultima giornata della Saudi Pro League.

Ma il sogno di Ronaldo non finisce: il suo obiettivo dichiarato è chiaro, l’ennesima sfida. Vuole partecipare al Mondiale per Club, che inizierà il 14 giugno negli Stati Uniti. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha già spalancato le porte a CR7, sottolineando come il torneo possa rappresentare la prossima tappa di una carriera leggendaria.

E qui si apre un ventaglio di possibilità che tingono di mistero il futuro di Ronaldo: i club interessati non mancano, e la geografia è ampia e variegata. Dal Palmeiras al Al Ahly, inseriti nel girone dell’Inter Miami, al Monterrey che sfiderà l’Inter, passando per il Casablanca, nel raggruppamento della Juventus, fino ad Al Hilal e Pachuca, nel girone del Real Madrid. Quale sarà dunque la prossima tappa del viaggio di CR7?

Quel che è certo è che la carriera di Cristiano non si concluderà senza un ultimo atto degno di un protagonista assoluto. Il mondo dello sport trattiene il fiato, perché la leggenda non ha ancora deciso di lasciare. C’è il traguardo dei 1.000 gol da raggiungere, e CR7 ci tiene immensamente.

Dunque nell’attesa odierna è nascosto l’ultimo capitolo di una storia unica, anche per l’età del protagonista oltre che per quello che è riuscito a fare sul campo. Il futuro di Ronaldo resta un enigma avvolto in un’aura di mistero. La storia, infatti, non è ancora giunta al capitolo finale. Ci sono altri 66 gol da segnare, come minimo.

