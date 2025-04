Cristian muore a 24 anni in un tragico incidente: poi la triste scoperta sul figlio di un anno

Una giornata di primavera si è trasformata in tragedia: l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 aprile 2025. Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita a causa del terribile sinistro stradale. Con lui viaggiavano il figlio di appena un anno e mezzo e una ragazza di 19 anni. (Continua dopo le foto)

Tragico incidente a Veglie: muore un ragazzo di 24 anni, grave il figlio di 1 anno

Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale Veglie-Porto Cesareo, nel Salento, nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 aprile. Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri della stazione di Veglie, le due auto, una Lancia Y e un'Audi, stavano procedendo nella stessa direzione, verso Veglie, quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto un impatto violentissimo. L'utilitaria su cui viaggiava la giovane famiglia è finita fuori strada, schiantandosi contro un muro di cinta. L'urto è stato così potente da far sbalzare fuori dall'abitacolo sia il conducente che il bambino.

Cristian muore a soli 24 anni

A perdere la vita è stato Cristian Greco, 24 anni, originario di Veglie. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate al "Fazzi" di Lecce, dove era stato ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione. Cristian è deceduto poco dopo le 2 di notte. In gravi condizioni, il figlio di appena un anno e mezzo. Un'intera comunità è sotto choc per una perdita che colpisce nel cuore e lascia un bambino gravemente ferito e senza il padre. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia. Il sindaco ha annunciato che nei prossimi giorni sarà proclamato il lutto cittadino in memoria del ragazzo. Intanto la strada della tragedia è stata riaperta al traffico solo nella tarda serata, dopo il completamento dei rilievi. In che condizioni è il piccolo?

