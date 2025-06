Costa Rica-Repubblica Dominicana: pronostico e statistiche chiave

Il prossimo scontro tra Costa Rica e Repubblica Dominicana, valido per la fase a gironi della CONCACAF Gold Cup 2025, si annuncia come una partita fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale. Entrambe le squadre arrivano al match con motivazioni diverse ma con la consapevolezza che un risultato positivo potrebbe cambiare le sorti del loro cammino nel torneo.

Statistica: Costa Rica imbattuta contro i caraibici dal 2019

La Costa Rica, guidata da Miguel Herrera, ha recentemente dimostrato un notevole stato di forma offensiva. La squadra ha messo a segno 27 gol nelle ultime sei partite ufficiali, tra cui una vittoria per 4-3 contro il Suriname grazie a un rigore nei minuti di recupero. Questo slancio si riflette anche nella media realizzativa casalinga di 2.86 gol. I dati sono chiari: quando i Ticos passano in vantaggio in casa, vincono sempre (100% di successi). In aggiunta, nei due precedenti storici tra le squadre, la Costa Rica ha sempre avuto la meglio, con un totale di 8-1 nei gol segnati, e non perde contro squadre caraibiche nella fase a gironi della Gold Cup dal 2019.

Dall’altra parte, la Repubblica Dominicana di Marcelo Neveleff arriva dopo una prestazione coraggiosa contro il Messico campione in carica, terminata 3-2. I dominicani possono vantare una curiosa statistica: sono imbattuti da tredici partite consecutive quando segnano per primi. Inoltre, hanno segnato almeno un gol in dodici partite di fila e mantengono una pericolosa media di 3.33 reti in trasferta. Interessante anche la loro capacità di chiudere il primo tempo in vantaggio nel 63% dei casi, contro il 46% della Costa Rica.

Ranking FIFA: Costa Rica (44), Repubblica Dominicana (157)

Costa Rica (44), Repubblica Dominicana (157) Precedenti diretti: Costa Rica 2 vittorie, 8-1 il totale gol

Costa Rica 2 vittorie, 8-1 il totale gol Probabilità vittoria: Costa Rica 69%, Pareggio 20%, Repubblica Dominicana 11%

Costa Rica 69%, Pareggio 20%, Repubblica Dominicana 11% Previsione risultato più probabile: 3-0 Costa Rica

Squadra Modulo Allenatore Costa Rica 5-3-2 Miguel Herrera Repubblica Dominicana 5-4-1 Marcelo Neveleff

La partita si giocherà all’AT&T Stadium di Arlington, negli Stati Uniti, il 19 giugno 2025 alle ore 01:00 italiane. Una vittoria della Costa Rica, unita al successo del Messico sul Suriname, garantirebbe ai Ticos il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

In conclusione, la Costa Rica parte favorita, forte dei propri numeri e della fiducia ritrovata. La Repubblica Dominicana ha dimostrato di essere una squadra temibile, soprattutto se riesce a segnare per prima, ma la solidità e l’esperienza dei Ticos appaiono determinanti. Le quote vedono la vittoria della Costa Rica al 69%, con una probabilità di Over 2.5 gol al 62% e un esito “1X” all’89%. Il risultato più atteso è un 3-0 per i padroni di casa.

