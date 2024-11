“Cosa ho”: Camilla, il dramma della figlia di Roberto Mancini

Camilla, 27 anni è la figlia di Roberto Mancini. Sempre lontana dai riflettori, recentemente ha pubblicato il suo primo romanzo, “Sei una farfalla” e ha parlato per la prima volta della malformazione al viso da cui è affetta fin dalla nascita, che l’ha resa per molti anni vittima di bullismo.

Il racconto di Camilla

La figlia di Roberto Mancini, Camilla, ha svelato di soffrire di una paresi facciale. Ospite di Tv2000 nella trasmissione di Paola Saluzzi L’ora Solare, ha racontato: “Ho avuto un problema durante il parto e sono nata con una paresi che mi ha causato asimmetria al viso, il lato destro ha un movimento ridotto rispetto al sinistro“. Complicazione che le ha causato problemi più emotivi che fisici: “Crescendo all’età di 7 anni sono stata vittima di bullismo a scuola, non so se per cattiveria o estrema sincerità dei bambini. Per me era un dolore immenso. Cercavo un senso di appartenenza, cercavo la mia identità e penso che fosse uguale a quella di tutti i bambini”.

Camilla è autrice del libro «Sei una farfalla», nel quale affronta temi delicati e importanti, come il bullismo, una ferita che ha conosciuto da bambina. In una Storia su Instagram, ha spiegato perché ha scritto questo libro: “Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità, come qualcuno ha pensato, ma per tendere una mano a chi ancora soffre e dare forza a chi, come me, ha vissuto lo stesso dolore”.

