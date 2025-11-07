“L’hanno persa, assurdo”. Caos Garlasco, l’annuncio di Infante su Chiara

Nella nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda su Rai 2 giovedì 6 novembre 2025 e condotta in prima serata da Milo Infante, il programma torna è tornato ad occuparsi del delitto di Garlasco, concentrandosi sulle incongruenze emerse nel corso delle indagini. Infante, ricostruendo i passaggi chiave dell’inchiesta, ha riportato l’attenzione sulle zone d’ombra ancora irrisolte, soffermandosi in particolare su un mistero legato alle analisi biologiche sul corpo di Chiara.

La raccolta delle unghie: errori nelle procedure

Nel caso Garlasco, la gestione delle prove biologiche solleva interrogativi cruciali. Un punto centrale riguarda la presunta scomparsa dell’unghia del mignolo sinistro di Chiara Poggi. L’elemento, sollevato da Milo Infante in trasmissione, si aggiunge a una lunga serie di anomalie già riscontrate nel corso delle indagini.

Durante l’autopsia, le unghie della vittima non sono sarebbero state conservate individualmente ma raccolte in due sole provette, una per ciascuna mano. Questa scelta avrebbe complicato la ricostruzione della catena di custodia. “Al momento della consegna, le provette risultavano nove invece di dieci”, ha evidenziato Milo Infante nel corso della trasmissione Ore 14 Sera, sottolineando la perdita di un reperto decisivo.

Dettagli tecnici e rilievi del DNA: cosa è emerso dalle analisi

Le tracce sotto le unghie avrebbero potuto offrire informazioni genetiche cruciali per identificare l’autore dell’omicidio. Milo Infante ha sottolineato come “le unghie vengano inserite tutte insieme nella stessa provetta per ciascuna mano”, rendendo difficile attribuire successivamente i reperti ai singoli dita. Il materiale fu affidato ai RIS di Parma, incaricati di un’analisi complessa a causa dell’alterazione delle modalità di conservazione.

