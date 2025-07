Coppia beccata al concerto dei Coldplay: cosa si scopre dopo lo scandalo

Durante un concerto dei Coldplay a Boston, un momento di consueta interazione tra artista e pubblico ha portato a un imprevisto mediatico. Chris Martin, frontman della band, stava per introdurre la nota “Jumbotron Song”, segmento in cui improvvisa versi sulle persone presenti tra gli spettatori e riprese dalle telecamere sugli schermi giganti dello stadio. Nel corso della proiezione, le telecamere hanno inquadrato Andy Byron e Kristin Cabot, stretti in un abbraccio e visibilmente in imbarazzo subito dopo essersi resi conto di essere osservati da migliaia di persone. I due hanno tentato di sottrarsi alla ripresa, separandosi rapidamente davanti alle telecamere, ma il danno ormai era fatto.

Come funziona la “Jumbotron Song”

In altre tappe del tour, come a San Francisco, il cantante ha ribadito la logica della “Jumbotron Song” e ricordato al pubblico che il momento è pensato per valorizzare la partecipazione di tutti i presenti. Durante queste occasioni, la regia ha continuato a selezionare volti e travestimenti particolari, mantenendo il tono leggero e festoso che caratterizza la band. La “Jumbotron Song” non è una canzone fissa in scaletta, ma un momento unico e spontaneo previsto per ogni concerto. Il nome deriva dal maxischermo utilizzato per mostrare i volti del pubblico.

Prima di iniziare, Martin ha informato il pubblico: “Desideriamo salutare alcuni di voi tramite le nostre telecamere. Guardando i maxischermi, vedrete chi stiamo mostrando tra i presenti”. Le prime immagini proiettate hanno mostrato volti sorridenti e un giovane con una corona da compleanno, che ha ricevuto anche una breve serenata. L’atmosfera era allegra, in linea con il tono abituale dei concerti della band inglese. Quello che doveva essere un motivo di svago per il pubblico, non è stato altrettanto semplice per i due amanti: la coppia inquadrata ha dovuto affrontare alcune conseguenze.

