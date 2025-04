Pronostici per la Coppa Italia Femminile

Final Eight della Coppa Italia Femminile ha preso il via, portando in scena alcune delle migliori squadre di calcio femminile d’Italia. Il PalaVitoPinto di Mola di Bari è il palcoscenico di questo evento tanto atteso, dove le squadre si sfideranno per la coccarda tricolore. Tra incertezze e sorprese, l’entusiasmo è palpabile e promette spettacolo e competizione ai massimi livelli.

Statistiche e quote delle squadre protagoniste

Il Bitonto, detentore della coccarda, si è presentato alla competizione senza allenamenti completi a causa degli impegni internazionali. Affronta l’Audace Verona, una squadra che, nonostante le avversità, parte con entusiasmo. La Kick Off, con una storia di successo nella Coppa, si scontra contro il CMB, che porta con sé il desiderio di sorprendere. Tutte le squadre, nonostante le difficoltà, promettono di offrire prestazioni all’altezza delle aspettative.

Nella gara tra Pescara e TikiTaka Francavilla, il derby abruzzese accende gli animi. Entrambe le squadre sono consapevoli che la competizione richiede lucidità e strategia per arrivare fino in fondo. Amparo Jimenez Lopez, allenatrice del Pescara, sottolinea l’importanza di ridurre al minimo gli errori, mentre Luca Chiavaroli del TikiTaka invita a giocare con passione e determinazione.

In un altro emozionante scontro, l’Okasa Falconara, capolista della regular season, fronteggia la Lazio. Entrambe le squadre sono determinate a combattere su ogni palla, con la Lazio che cerca di sfatare il tabù di non aver mai sconfitto il Falconara in Coppa.

Infine, la Kick Off chiude i quarti di finale contro il CMB. Con il desiderio di confermare il loro DNA vincente, la squadra si prepara a combattere senza pressioni, consapevole che il successo dipenderà solo dal loro gioco.

Con un programma così ricco di incontri avvincenti, la Coppa Italia Femminile promette spettacolo e sorprese. Le quote delle scommesse rispecchiano l’incertezza e la competitività delle squadre in campo, con il Bitonto leggermente favorito, ma con avversari pronti a ribaltare ogni pronostico.

