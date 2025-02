Coop, scatta il richiamo del noto prodotto: “Non consumare”, possibili pezzi di legno all’interno. La catena di supermercati Coop ha varato un richiamo su prodotti della propria linea a causa della possibile presenza di frammenti di legno nelle confezioni. La segnalazione è arrivata dalla stessa azienda che ha avvertito i consumatori con una nota sul proprio sito ufficiale. I prodotti sono già stati ritirati dagli scaffai dei punti vendita, tuttavia, si raccomanda a chi abbia acquistato tali prodotti di verificare, prima del consumo, se ci sia una corrispondenza con il lotto indicato. Vediamo i dettagli del richiamo nell’articolo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Richiamo alimentare dei supermercati Coop

L’avviso di richiamo è stato pubblicato sul portale Coop dedicato ai richiami alimentari e riguarda due lotti di pasta della linea “Fior Fiore Coop”: un prodotto che ogni giorno raggiunge le tavole degli italiani. Il provvedimento è stato adottato da Coop in via precauzionale dopo la segnalazione del possibile problema di copri estranei nella confezione. La pasta in questione è prodotta dall’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa per Coop Italia e commercializzata in confezioni da 500 grammi. Vediamo nel dettaglio di quale prodotto si tratta e i lotti interessati. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il motivo del richiamo: possibili frammenti di legno nella pasta

Coop ha ritirato due lotti di Pasta di Gragnano IGP a causa di un possibile rischio per i consumatori, dovuto alla presenza di frammenti di legno nelle confezioni. Il prodotto interessato è la pasta di semola “Pasta Di Gragnano Igp Calamari” nel formato “O’ Calamaro”, venduto esclusivamente nei supermercati Coop con il marchio “L’Arte Antica di Gragnano” della linea Fior Fiore Coop. Vediamo nel dettaglio quali sono i lotti interessati e cosa fare nel caso si sia in possesso di una delle confezioni.

