Via al conto alla rovescia: pronto il progetto di NBA europea, quando partirà

La NBA americana ha da sempre un fascino unico, un insieme di spettacolo, esibizione di talento e rivalità sportiva che cattura milioni di appassionati in tutto il mondo. Ora lo stesso progetto sta per approdare anche in Europa, con la creazione di una NBA europea che promette di rivoluzionare il basket continentale.

L’annuncio ufficiale arriva direttamente da Adam Silver, commissioner della lega americana, che ha confermato l’intenzione di lanciare il nuovo campionato già tra il 2027 e il 2028.

Silver ha parlato durante un evento organizzato da Front Sports Office, delineando le tempistiche e la portata del progetto: “La prospettiva di un lancio del nuovo campionato nel 2027 è senza alcun dubbio ambiziosa“, ha spiegato, “considerando le questioni ancora aperte da affrontare e risolvere, ma non possiamo escluderla”. Anzi, il contrario, come spiega il magnate Usa. “Non credo di voler andare oltre il 2028, il momento di fare qualcosa del genere è ora”.

Il commissioner ha sottolineato il potenziale globale dello sport: “Il basket è probabilmente lo sport che sta crescendo più velocemente al mondo in questo momento. Ora è al secondo posto dietro solamente al calcio e credo ci sia la possibilità concreta di creare qualcosa che abbia successo”.

L’idea è stimolante: portare il modello e l’energia della NBA americana sul continente europeo, coinvolgendo squadre storiche e aprendo a nuovi mercati, in un campionato che potrebbe attrarre talenti, sponsor e pubblico da tutto il mondo.

L’avvento della NBA europea apre così un nuovo capitolo per il basket del nostro Continente, e gli appassionati attendono che il progetto prenda il via con curiosità ed entusiasmo. Di certo, quando partirà il nuovo campionato e il nuovo format sarà finalmente realtà, nulla sarà più come prima.

