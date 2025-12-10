“Contaminato, non lo mangiate”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: l’allarme

Un nuovo richiamo alimentare ha interessato diversi punti vendita in tutta Italia, attirando l’attenzione dei consumatori. Si tratta di un lotto di pesto alla genovese a marchio Fior Fiore Coop, ritirato in via precauzionale per rischio di contaminazione microbiologica. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Coop, che ha pubblicato l’avviso sui propri canali ufficiali per garantire la massima trasparenza e tutela della salute pubblica

I dettagli sul lotto ritirato

Il prodotto oggetto del richiamo è il Pesto Fresco Genovese Senz’aglio, distribuito nei punti vendita Coop in confezioni da 130 grammi. Il lotto coinvolto riporta il codice 130 8001120665195. La misura, di natura precauzionale, è stata adottata a seguito di controlli interni che hanno evidenziato una possibile contaminazione, senza ulteriori precisazioni sulla tipologia del rischio.

Le indicazioni per i consumatori

La catena ha già ritirato il prodotto dagli scaffali e invita chi lo avesse acquistato a non consumarlo in alcun caso. Il vasetto può essere restituito direttamente presso il punto vendita, dove verrà rimborsato integralmente.

Per assistenza o ulteriori chiarimenti, Coop ha messo a disposizione il numero verde gratuito 800-805580, utile per segnalazioni o informazioni sui richiami. Si tratta di una misura che rientra nella procedura standard in caso di allerta alimentare, in cui la tempestività della segnalazione gioca un ruolo chiave per limitare i rischi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva