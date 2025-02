Conad richiama il prodotto da tutti i punti vendita: marca, lotto e motivo

Nel fine settimana, il Ministero della Salute e i supermercati Conad hanno segnalato due nuovi richiami. I prodotti in questione sono stati ritirati da tutti i punti vendita a scopo precauzionale. Conad ha invitato le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti oggetto di richiamo a riportarlo al punto di vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. (Continua…)

Conad richiama il prodotto da tutti i punti vendita

Il Ministero della Salute, sul proprio sito, ha pubblicato un avviso di richiamo per due prodotti venduti dai supermercati Conad. I prodotti in questione sono stati immediatamente ritirati dagli scaffali e, chiunque avesse già acquistato uno di questi, è invitato a riportarlo presso il punto di vendita per ricevere un rimborso. Consumare i prodotti oggetto di richiamo, infatti, potrebbe essere dannoso per la salute. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)