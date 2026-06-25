Il Como sta provando ad alzare il ritmo del proprio mercato estivo con un’operazione che, per profilo e dimensione economica, racconta ambizione e pianificazione: l’intesa con il Cruzeiro per Kaiki, terzino sinistro classe 2003. Dopo una fase di rallentamento legata ai dettagli dell’operazione, il club lariano ha riaperto il gas e si prepara a mettere a disposizione di Cesc Fabregas un esterno moderno, abituato a giocare con continuità e già “formato” sul piano dell’impatto competitivo. L’idea di fondo è chiara: se la stagione 2026/27 deve essere quella della stabilità in Serie A, la costruzione passa dalla struttura difensiva e dalla capacità di reggere partite sporche, ritmi alti e contesti difficili. Un terzino non è solo un terzino: è un acceleratore di gioco, un correttore in transizione, un pezzo che influenza il modo in cui la squadra attacca e, soprattutto, come si protegge quando perde palla.

Un acquisto che parla di struttura: perché Kaiki può essere un tassello chiave

La trattativa per Kaiki porta con sé alcuni elementi che aiutano a leggere la direzione del Como. Il primo è la tipologia di operazione: la formula indicata è quella del prestito con diritto di riscatto, con una cifra fissata a 15 milioni. È una scelta che consente di gestire il rischio e, allo stesso tempo, di mettere subito in rosa un giocatore potenzialmente “da salto” senza immobilizzare immediatamente tutta la spesa. Ma è anche un segnale di serietà: quando si ragiona su cifre di quel livello per un laterale, significa che non si sta cercando una toppa, bensì un titolare prospettico, uno che possa diventare una colonna del progetto.

Il secondo elemento è il “peso” del giocatore in termini di minuti e responsabilità. Kaiki arriva da un percorso già ricco di partite: con il Cruzeiro ha messo insieme 129 presenze, con 2 gol e 10 assist. Numeri che, al netto dei contesti diversi tra Brasile e Italia, dicono una cosa semplice: ha esperienza reale, non solo potenziale. E l’ultima stagione lo ha visto ancora più coinvolto: 32 presenze e 4 assist, indice di una crescita nella partecipazione offensiva e nella capacità di incidere sull’ultimo passaggio. In Serie A, dove la gestione delle corsie è spesso determinante, un terzino che sa accompagnare, rifinire e ripetere lo sforzo può cambiare l’inerzia di molte partite, soprattutto contro squadre che si chiudono e costringono a giocare “larga” la manovra.

Dal punto di vista tattico, l’inserimento di un esterno con gamba e continuità può permettere al Como di avere più soluzioni: ampiezza alta quando serve, ma anche un’uscita pulita da dietro grazie a linee di passaggio più stabili. In un calcio in cui il terzino non è più un semplice marcatore ma un attivatore di catene laterali, la qualità nei 30-40 metri finali pesa quasi quanto la fase difensiva. Ed è proprio qui che il profilo di Kaiki diventa interessante: non un’idea “esotica”, ma un investimento su un ruolo che oggi decide il livello di una squadra.

Infine c’è un tema di competitività interna: l’arrivo di un possibile titolare obbliga il reparto a rialzare standard e intensità. In un campionato lungo e logorante, Fabregas avrà bisogno di rotazioni vere e di giocatori che reggano un calendario fitto. Avere una fascia più forte significa anche poter cambiare volto alla partita con sostituzioni mirate, senza perdere equilibrio. Se il Como vuole consolidarsi, deve togliere fragilità strutturali: e spesso queste fragilità nascono proprio dalle corsie, dove si soffrono 1 contro 1, cambi di campo e transizioni negative.

Dalla trattativa al campo: cosa può cambiare nel Como 2026/27 tra identità e gestione delle partite

Ogni nuovo innesto è una promessa, ma anche una domanda: come si traduce sul campo? Nel caso di Kaiki, la risposta passa dal modo in cui il Como vuole interpretare le partite. La Serie A, per una squadra che punta a restare fuori dalla zona calda, impone una doppia competenza: saper soffrire senza sbriciolarsi e, quando capita l’occasione, saper colpire con lucidità. Il terzino sinistro è spesso uno degli snodi più delicati perché deve tenere insieme due esigenze opposte: non concedere profondità e allo stesso tempo dare ampiezza e soluzioni offensive, soprattutto quando l’avversario alza la pressione.

Con un esterno giovane ma già abituato a giocare, il Como può immaginare una gestione più aggressiva delle catene laterali. Significa, per esempio, poter spingere con maggiore continuità senza dover abbassare automaticamente un esterno offensivo per coprire. Significa anche avere più libertà nel decidere quando rischiare: se una squadra sente di poter reggere gli uno contro uno dietro, tende ad accettare più volentieri un baricentro alto, perché sa che non basta un lancio lungo per metterla in crisi. Questa sicurezza cambia l’identità: rende più credibili il pressing e il recupero palla in zone avanzate, due aspetti che, per una neopromossa o per un club in consolidamento, fanno la differenza tra “sopravvivere” e “competere”.

Un altro punto riguarda la lettura delle fasi. Nelle partite in cui il Como dovrà difendersi basso, i terzini diventano una linea di confine: se sono troppo passivi, l’avversario crea superiorità e crossa; se escono male, aprono corridoi interni. Avere un giocatore che sa scegliere quando rompere la linea e quando restare può ridurre il numero di situazioni “sporche” in area. E in Serie A le aree decidono: due episodi possono determinare un’intera giornata, con effetti a catena su classifica e fiducia.

In più, c’è la componente mentale: un acquisto che può arrivare a 15 milioni (anche solo come riferimento del diritto di riscatto) non è neutro. Alza le aspettative e, di conseguenza, la pressione sul gruppo. Fabregas dovrà trasformare quella pressione in energia: far percepire la competizione interna non come una minaccia ma come un acceleratore di crescita. Qui entra in gioco la gestione dello spogliatoio e delle gerarchie: ogni nuovo titolare potenziale ridisegna equilibri, minuti, responsabilità. Se l’operazione si chiude e Kaiki entra subito nelle rotazioni principali, il messaggio è che il Como vuole “fare Serie A” davvero, con standard da metà classifica e non da squadra di passaggio.

Il mercato, però, non è mai un puzzle isolato: è un sistema. Un terzino con spinta può valorizzare anche gli altri, perché permette di creare triangoli, sovrapposizioni e corridoi per gli inserimenti. Può far crescere la produzione offensiva senza aumentare il numero di uomini “sopra palla” in modo scriteriato. In altre parole, può offrire un modo più sostenibile di attaccare: non solo fiammate, ma ritmo e continuità. Se l’obiettivo è costruire una stagione che non viva di strappi, serve questo tipo di solidità.

Per il Como la linea è tracciata: investire su un ruolo chiave, su un profilo giovane ma già esposto a responsabilità, e farlo con una formula che consente di valutare l’impatto nel calcio italiano prima della scelta definitiva. Se Kaiki manterrà le promesse, la fascia sinistra potrà diventare una risorsa strategica: non solo per spingere, ma per controllare meglio le partite. E in Serie A, spesso, controllare significa salvarsi in anticipo.