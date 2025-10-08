Como, il futuro di Nico Paz potrebbe essere una beffa: ecco perché

Il destino di Nico Paz sembra ormai segnato: il giovane talento argentino tornerà al Real Madrid la prossima estate, e per il Como l’accordo di base con i Blancos potrebbe rappresentare una vera e propria beffa. In molti, infatti, soprattutto in Inghilterra avrebbero fatto carte false per avere il giovane talento, offrendo cifre altissime. Mentre la clausola fra Real e Como prevede che Paz torni a Madrid per soli 9 milioni di Euro.

La speranza dei lariani, i rapporti tra le due società potrebbero far lievitare sensibilmente questa cifra. Fonti vicine alle due società suggeriscono che il prezzo finale potrebbe essere di molto superiore alla semplice clausola minima. Questo non perché il Real sia obbligato a pagare di più, ma per via di un possibile “gentlemen agreement” fra le società.

I Blancos potrebbero riconoscere al Como il lavoro di valorizzazione svolto in questi due anni. La cifra finale, ipotizzata addirittura tra 30 e 40 milioni dai media, rappresenta peròpiù una stima del reale valore di mercato del giocatore che un impegno contrattuale, mentre formalmente il Real potrebbe limitarsi ai 9 milioni della clausola.

A fine agosto, il Tottenham si era fatto avanti offrendo 70 milioni per il giocatore. Secondo l’accordo esistente, il Real Madrid avrebbe potuto pareggiare l’offerta, oppure avrebbe avuto diritto alla metà della cifra incassata dai lariani, riducendo il guadagno del Como a 35 milioni: in ogni caso, una cifra di molto superiore alla clausola.

Nonostante la cifra considerevole, il Como avrebbe perso il suo gioiello a pochi giorni dall’inizio del campionato, un rischio sportivo non indifferente. E Fabregas voleva trattenerlo a tutti i costi. Per questo motivo, le due società hanno deciso di rifiutare l’offerta inglese e di preparare il futuro ritorno di Paz a Madrid, trovando un accordo che tenga conto dell’aumento di valore del campione, merito anche dell’impiego che ne ha fatto dal Como negli ultimi due anni.

Secondo quanto trapela, Real Madrid e Como potrebbero sedersi al tavolo a fine stagione per stabilire un importo più congruo per il cartellino del giovane argentino. In questo modo, il club lariano non solo riceverebbe un compenso superiore rispetto alla clausola contrattuale, ma vedrebbe riconosciuto il proprio contributo nella crescita di Nico Paz, garantendosi un affare più equo sul piano sportivo ed economico.

