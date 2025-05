Home | Colpito in pieno da una trave d’acciaio, 25enne muore sul colpo: come è successo

Un incidente sul lavoro ha sconvolto la provincia di Trento, dove un operaio 25enne ha perso la vita mentre lavorava in un impianto industriale situato a Roncone, una località montana del Trentino.

Le prime informazioni fornite dalle autorità indicano che il giovane è stato travolto da una trave, un evento che si è dimostrato immediatamente letale.

Soccorsi tempestivi, ma inutili

L’incidente si è verificato in pochi istanti. Sul posto sono giunti rapidamente i Carabinieri di Tione e i soccorritori in elicottero. Tuttavia, nonostante l’efficienza dei soccorsi, non è stato possibile salvare la vita del giovane.

Secondo quanto riportato da L’Adige, il 25enne è deceduto sul colpo dopo essere stato colpito dalla trave.

