"Colpita in pieno, morta in un istante". Tragedia spaventosa in Italia: non ha avuto scampo

Tragedia in montagna. All’arrivo dei soccorritori, la situazione era già disperata: la donna si trovava in arresto cardiaco, probabilmente per le gravi emorragie e traumi subiti. Nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare eseguite sul posto, la donna è deceduta prima di poter essere trasportata in ospedale.

Incidente mortale in Sicilia: una climber vittima di un crollo improvviso

Un grave incidente di arrampicata ha scosso la comunità di San Vito Lo Capo, in Sicilia, dove una climber svizzera ha perso la vita sulla falesia di Salinella. La donna è stata colpita da un masso staccatosi improvvisamente dalla parete rocciosa durante una sessione di arrampicata. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La dinamica dell’accaduto

Secondo le informazioni raccolte, la vittima si trovava impegnata nel fare sicura alla compagna di cordata quando un sasso ha ceduto dalla roccia colpendola violentemente. L’impatto le ha causato lesioni gravi a braccio e gamba, provocando la perdita di coscienza in pochi istanti. I presenti hanno lanciato immediatamente l’allarme alle autorità competenti.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e speleologico siciliano, che ha richiesto il supporto di un elicottero dell’Aeronautica Militare per raggiungere velocemente la zona, caratterizzata da terreni impervi e difficilmente accessibili via terra.

