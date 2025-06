Cobolli-Zverev: pronostico e statistiche ATP Halle oggi

Il tennis internazionale torna protagonista con un confronto avvincente all’ATP 500 di Halle, dove il giovane italiano Flavio Cobolli sfida il beniamino di casa Alexander Zverev per un posto in semifinale. L’attesa è alta sia tra gli appassionati che tra gli osservatori neutrali, data la posta in palio e il valore dei protagonisti. Questo match rappresenta una vera e propria prova del nove per Cobolli, chiamato ad affrontare uno dei migliori giocatori al mondo su una delle sue superfici preferite: l’erba.

Statistiche e precedenti: Zverev punta alla quinta semifinale ad Halle

Il tedesco Zverev, attuale numero 3 del ranking mondiale, vanta una storia importante in questo torneo: è stato finalista nel 2016 e 2017, semifinalista nel 2023 e 2024, e battendo Cobolli potrebbe raggiungere la quinta semifinale ad Halle, traguardo che lo farebbe entrare in un club ristretto insieme a campioni come Roger Federer, Yevgeny Kafelnikov, Philipp Kohlschreiber e Tommy Haas. Il rendimento di Zverev sull’erba è solido, come dimostrato anche dalla recente finale raggiunta a Stoccarda. Nell’attuale torneo ha già eliminato un italiano, Lorenzo Sonego, in un match combattuto.

Dal lato opposto, Cobolli arriva all’appuntamento forte di una serie positiva: ha vinto nove delle ultime dieci partite stagionali, imponendosi contro avversari come Joao Fonseca e Denis Shapovalov in incontri decisi al tie-break. Tuttavia, il bilancio contro i Top 10 rimane modesto (una sola vittoria su undici match), ma la crescita dell’azzurro è evidente, come dimostrato anche dal successo su Holger Rune a Madrid.

Zverev : 90% di prime di servizio messe in campo nell’ultimo match

: 90% di prime di servizio messe in campo nell’ultimo match Cobolli : 5 semifinali ATP raggiunte in carriera (3 vinte, 1 persa prima di oggi)

: 5 semifinali ATP raggiunte in carriera (3 vinte, 1 persa prima di oggi) Un solo set vinto da Cobolli contro Zverev nel recente confronto di Parigi

Le statistiche sottolineano la solidità di Zverev al servizio e la tenacia di Cobolli nei momenti decisivi.

La sfida tra Cobolli e Zverev è in programma come secondo match del giorno sul campo centrale, con inizio previsto verso le ore 13:00. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now.

Il match tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev si preannuncia equilibrato, con il tedesco favorito secondo i pronostici, ma con l’italiano desideroso di sorprendere. Una vittoria per Cobolli significherebbe entrare nella top 21 ATP e coronare un percorso di crescita costante. Le quote attuali vedono Zverev in vantaggio, ma le recenti prestazioni di Cobolli inducono a non sottovalutare la sua determinazione. Resta da vedere se il giovane azzurro riuscirà nell’impresa o se Zverev confermerà la sua supremazia sull’erba tedesca.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!