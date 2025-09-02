Ruba la macchina alla madre e travolge un ciclista: Diego sbalzato via, finisce nel giardino di una casa

Stava percorrendo la strada in bicicletta, come faceva spesso, quando un impatto improvviso lo ha scaraventato in alto con una violenza inaspettata. Il corpo sbalzato in aria per una decina di metri ha superato una cancellata, atterrando nel giardino di una casa vicina. Lo schianto con l’automobile è stato immediatamente fatale. Solo più tardi, dalle indagini, è emerso chi fosse alla guida del veicolo, aumentando lo sgomento di chi aveva assistito a quella scena drammatica.

Incidente stradale a Villorba (Treviso): perde la vita un ciclista di 71 anni

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Villorba, in provincia di Treviso. Un uomo di 71 anni, Diego Lapaine, ex vice preside e ciclista esperto residente a Ponzano Veneto, è stato investito mortalmente da una Fiat 500 rossa. Alla guida dell’automobile, secondo quanto riportano Treviso Today e SkyTg24, si trovava un giovane di 18 anni privo di patente.

Ricostruzione dell’accaduto: dinamica dell’incidente

Dalle prime indagini emerge che il ragazzo, residente a Conegliano, avrebbe utilizzato il veicolo senza l’autorizzazione della madre. Procedeva a velocità sostenuta e, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, investendo in pieno il ciclista. L’impatto è stato violento: Lapaine ha sfondato il parabrezza e, dopo il violento urto, è stato sbalzato oltre una recinzione privata. I soccorritori sono giunti rapidamente sul posto, ma per l’uomo non è stato possibile fare nulla.

