Chivu carica l’Inter ma bacchetta Lautaro: “Dovrebbe farlo di più”

Inter, in vista della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, Cristian Chivu si concentra sulla partita ma anche sul momento del capitano Lautaro Martinez, al centro delle critiche per un rendimento sotto le aspettative nelle ultime partite disputate: “Lautaro non rappresenta un caso“, spiega l’allenatore nerazzurro. “Gli ho solo detto che deve imparare a sorridere di più”.

Verona Inter, Chivu si è segnato queste criticità https://t.co/5g3Psq1DKy — InterNews24 (@news24_inter) November 4, 2025

Il riferimento non è casuale: il momento del centravanti argentino è delicato, e il tecnico punta a riportare serenità e passione in campo. Lautaro, sottolinea Chivu, deve essere felice e sentirsi libero di esprimere la sua leadership senza il peso dei pensieri negativi.

Dopo le vittorie contro Ajax, Slavia Praga e Union SG, l’Inter ospita a San Siro il Kairat per provare a centrare il quarto successo nel girone e consolidare la qualificazione agli ottavi. Chivu invita la squadra alla massima serietà e impegno: “Non è mai facile vincere in Champions. Ci saranno momenti di tempesta, ma dobbiamo tenere la testa alta e la schiena dritta”.

Il tecnico nerazzurro conferma la disponibilità di tutti e quattro gli attaccanti, con Thuram convocato ma da valutare per la titolarità. Sulle scelte tattiche, Chivu ribadisce: “Chi gioca o subentra è importante, perché può cambiare l’inerzia della partita.

Lautaro lavora bene e contribuisce sempre, anche quando non segna”. Il tecnico difende anche la difesa: tutti i sei difensori a disposizione sono bravi e interscambiabili, e le scelte mirano a proteggere l’equilibrio della squadra.

Chivu sottolinea l’importanza di costruire un gruppo unito e responsabile, capace di reagire dopo le cadute: “La prima regola è saper perdere. Se non sai perdere, non sai vincere”.

Il tecnico ribadisce l’attenzione al minutaggio, alle dinamiche di spogliatoio e alla meritocrazia, spiegando come la perfezione non esista e che le “tempeste” fanno parte della stagione.

Il tecnico parla anche del delicato momento vissuto da Martinez dopo il drammatico incidente stradale in cui è morto un anziano: “È importante averlo con noi e stargli vicino. Deve accettare che la vita a volte non è come desideriamo e superare questi momenti”. La cura per i giocatori, conclude Chivu, passa anche dal sostegno psicologico e dal rispetto dei valori che li hanno portati a diventare professionisti.

Leggi anche: