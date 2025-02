Chiara Ferragni su tutte le furie: “Corona denunciato”. La situazione precipita

Fabrizio Corona ha scoperto il vaso di Pandora. L’ex re dei paparazzi ha svelato tutti i presunti tradimenti dei Ferragnez. Il loro matrimonio, secondo Corona, non sarebbe mai stato rose e fiori. Il cantante amava un’altra donna, ma anche la moglie si sarebbe data da fare. Se Fedez ha ammesso di essersi confidato con Corona e con un’amicizia in comune, Chiara Ferragni invece sarebbe su tutte le furie e addirittura starebbe valutando la denuncia. (Continua…)

Fedez amava un’altra donna

Stando a quanto dichiarato da Fabrizio Corona, Fedez avrebbe amato sempre un’altra donna, Angelica Montini. Il rapper si sarebbe addirittura dichiarato poche ore prima del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Dal canto suo l’artista, che ieri ha rotto il silenzio attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, sembrerebbe aver confermato la storia con Angelica Montini, ma avrebbe smentito di aver messo a rischio il suo matrimonio per lei. (Continua…)

I presunti tradimenti di Chiara Ferragni

L’ex re dei paparazzi avrebbe anche svelato che la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, non sarebbe rimasta a guardare. La modella e influencer, infatti, avrebbe avuto una “tresca” con il cantante Achille Lauro. Si tratta ovviamente di indiscrezioni e come tali da prendere con le pinze. La Ferragni non ha mai confermato, anzi, dopo le dichiarazioni di Corona sarebbe andata su tutte le furie. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)