Georges Mikautadze è un attaccante georgiano classe 2000 che con il suo talento e le sue prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club. Nato a Lione, Francia, Mikautadze è cresciuto nel settore giovanile del Metz, società con cui ha iniziato la sua carriera professionistica.

Gli inizi

Dopo aver completato il percorso nel settore giovanile, debutta in Ligue 1 il 7 dicembre 2019 contro il Nizza. Nel 2020 viene ceduto in prestito al Seraing, in Belgio, dove esplode segnando 22 gol: tra le sue prestazioni spiccano triplette, doppiette e un poker, che gli valgono l’attenzione del grande pubblico.

Nel 2021 torna brevemente al Metz, ma viene nuovamente prestato al Seraing. Anche nella seconda esperienza è protagonista, segnando in campionato e in Coppa del Belgio, dove realizza tre reti contro il Lokeren-Temse e un gol contro l’Anderlecht, anche se la squadra viene eliminata ai rigori.

Rientrato al Metz nel 2022, disputa una stagione straordinaria in Ligue 2 contribuendo alla promozione del club. Segna 23 reti in 37 partite, con numerose doppiette e una tripletta decisiva contro il Paris FC. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il passaggio al Lione

Dopo aver iniziato la sua carriera al Metz, Mikautadze ha trascorso due stagioni in prestito al Seraing, in Belgio, dove ha messo in mostra il suo talento segnando numerosi gol. Nel 2023 è stato acquistato dall’Ajax, ma la sua esperienza nei Paesi Bassi è stata breve e poco fruttuosa. Nel gennaio 2024, è tornato al Metz in prestito, dove ha avuto un impatto immediato segnando 13 gol in 20 partite . Successivamente, nel luglio 2024, è stato trasferito all’Olympique Lyonnais per 18,5 milioni di euro, con un contratto quadriennale fino al 2028.

Mikautadze ha concluso una stagione positiva con l’Olympique Lione, confermandosi come uno degli attaccanti più promettenti della Ligue 1. In campionato ha collezionato 32 presenze e segnato 11 gol, dimostrando una buona continuità realizzativa nel ruolo di centravanti. In Europa League ha aggiunto 4 reti in 10 presenze, confermando il suo fiuto del gol anche sul palcoscenico internazionale. Con 44 partite totali e 17 gol complessivi tra tutte le competizioni. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Le caratteristiche tecniche

Mikautadze è un centravanti tecnico, abile nel dribbling e nel gioco di squadra. Nonostante la sua statura di 1,76 m, compensa con una grande agilità e velocità, caratteristiche che gli permettono di essere efficace sia come prima punta che come seconda punta o esterno offensivo. È noto per la sua capacità di finalizzare con entrambi i piedi e per il suo fiuto per il gol. Queste qualità gli hanno valso paragoni con attaccanti di alto livello come Lautaro Martínez e Alexandre Lacazette.

Spesso riesce a districarsi nello stretto in dribbling, grazie alla sua agilità e ad un fisico brevilineo. Destro naturale, ha saputo migliorare molto anche con il sinistro. La sua caratteristica migliore è la freddezza sotto porta: non è raro vederlo mettere a sedere o spiazzare il portiere avversario. Il colpo sotto e il cucchiaio sono ormai diventati un marchio di fabbrica dell’attaccante, anche da posizioni molto defilate.

Rigorista designato del Lione, è in grado di calciare rasoterra e angolato con un’alta percentuale di realizzazione. Opportunista in area, come dimostrano i numeri delle ultime stagioni in Ligue 1, sa farsi valere anche nell’area piccola usando il fisico o battendo di prima intenzione. Deve tuttavia migliorare nei colpi di testa, al momento forse il vero punto debole del georgiano.

(CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Protagonista con la Georgia

Mikautadze ha scelto di rappresentare la nazionale georgiana, con la quale ha esordito nel 2021. La sua performance più notevole è stata durante l’UEFA EURO 2024, dove ha segnato 3 gol e fornito un assist, condividendo il titolo di capocannoniere del torneo con altri giocatori di spicco come Cody Gakpo, Harry Kane, Jamal Musiala, Dani Olmo e Ivan Schranz.

Con la maglia della Georgia, ha giocato un ruolo fondamentale nello storico cammino della sua nazionale, contribuendo con 3 gol e 1 assist in appena 4 partite. Ha segnato in tutte le gare della fase a gironi.

Mikautadze ha avuto un impatto crescente con la maglia della nazionale georgiana, collezionando 37 presenze e segnando ben 20 reti, piazzandosi al secondo posto tra i migliori marcatori nella storia della Georgia. Ha debuttato il 25 marzo 2021 contro la Svezia e da allora ha trovato continuità, lasciando il segno in più competizioni: qualificazioni Mondiali, Europei, Nations League e amichevoli. Il suo bottino personale è stato arricchito da exploit come il poker alla Thailandia e le doppiette ai danni dell’Armenia nei playoff.

Leggi anche