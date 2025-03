Champions League: pronostico Atletico Madrid-Real Madrid

Il derby di Madrid è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Champions League. Il ritorno degli ottavi di finale, che si giocherà al Metropolitano Stadium, vedrà l’Atletico Madrid tentare di ribaltare il 2-1 subito all’andata contro il Real Madrid. I Colchoneros sono chiamati a un’impresa per accedere ai quarti di finale, un traguardo che manca da alcune stagioni. Nel frattempo i Blancos, pur con un lieve vantaggio, sanno che il passaggio del turno è tutt’altro che scontato.

Statistiche e pronostici: Atletico Madrid in svantaggio

Il match di andata ha visto il Real Madrid imporsi con un 2-1, grazie ai gol di Rodrygo e Brahim Diaz. Risultato che costringe l’Atletico a cercare una vittoria con due reti di scarto per evitare i supplementari. Nonostante il vantaggio minimo, il Real sembra essere leggermente favorito anche per la gara di ritorno, forte della sua esperienza europea. Nel campionato spagnolo, entrambe le squadre sono in corsa per il titolo, con i Blancos attualmente in testa alla classifica grazie a una recente vittoria contro il Rayo Vallecano.

Atletico Madrid ha perso nell’ultimo turno di Liga contro il Getafe , scivolando al terzo posto.

ha perso nell’ultimo turno di Liga contro il , scivolando al terzo posto. Real Madrid ha superato il Rayo Vallecano per 2-1, mantenendo la vetta della classifica.

ha superato il per 2-1, mantenendo la vetta della classifica. Il match di ritorno è in programma mercoledì 12 marzo alle 21:00, visibile in esclusiva su Prime Video.

Le probabili formazioni vedono l’Atletico schierato con un 4-4-2 e il Real con un 4-3-3.

Le quote dei bookmakers sottolineano l’incertezza dell’incontro. La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 2.50, mentre quella del Real a 2.60. Un pareggio, che basterebbe ai Blancos per avanzare, è offerto a 3.40. Vi è un’attesa per un match ricco di emozioni, con l’Over 2.5 quotato a 1.62.

Il ritorno degli ottavi di finale tra Atletico Madrid e Real Madrid promette spettacolo e tensione. La squadra di Diego Simeone dovrà giocare una partita perfetta per ribaltare il risultato dell’andata. Le quote di scommessa, infatti, danno i Blancos come favoriti per passare il turno, con opzioni come il segno Gol a 1.50. Tuttavia, il calcio è imprevedibile e tutto può succedere in una notte di Champions. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!