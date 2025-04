Dopo l’avvincente round di andata, i quarti di finale di Champions League si avviano alla loro fase conclusiva: i ritorno dei rispettivi incontri si terranno martedì 15 aprile e mercoledì 16 alle ore 21. Saltiamo tutti i preamboli, dunque, e andiamo a ripercorrere cosa è successo settimana scorsa per capire cosa potrebbe accadere nei prossimi due giorni: tra scontri serrati e tentativi di rimonte impossibili, ci aspettano quattro match senza alcuna esclusione di colpi.

Borussia Dortmund – Barcellona

Partiamo dallo scontro con il divario più ampio in termini di risultato e, quindi, da cui emerge forse un già chiaro vincitore. Il round di andata da queste due squadre si è infatti concluso con un roboante 4-0 per il Barcellona, in gol con le reti di Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski, autore di una doppietta contro la squadra che lo ha lanciato tra i grandi. Segnare 4 gol al Barcellona e non incassarne nessuno sembra essere un’impresa titanica, ma è anche vero che lo stadio del Borussia Dortmund vale quanto un dodicesimo giocatore. Gli spagnoli sono largamente favoriti dunque, ma sappiamo bene che la Champions League è la terra promessa degli upset. Data e ora: martedì 15 aprile alle 21.

Aston Villa vs PSG

Anche l’Aston Villa dovrà risalire la china, seppur lungo una salita ripida come quella che aspetta il Borussia Dortmund. La squadra di Unai Emery è infatti uscita con le ossa rotte dallo Stadio dei Principi incassando un 3-1 che richiederà un mezzo miracolo per essere ribaltato. I punti di forza degli inglesi saranno sostanzialmente due: la grande atmosfera di casa e la straordinaria esperienza di Emery, un vero genio nell’uscire da situazioni apparentemente disperate. Inoltre, basterebbe un parziale di 2-0 per portare la partita ai supplementari. Dal canto suo il PSG non può quindi assolutamente rilassarsi, e dovrà giocare come se si fosse ancora sullo 0-0 per evitare sgradite sorprese in un anno che la vede diretta con forza verso l’atto finale della manifestazione. Data e ora: martedì 15 aprile ore 21.

Real Madrid – Arsenal

In questo caso, forse, il divario creato all’andata conta davvero poco. Se è vero che l’Arsenal è stato semplicemente straordinario, battendo i blancos per 3-0 grazie alle reti di Rice (doppietta) e Merino, è altrettanto da tenere in considerazione che dal lato opposto hanno la squadra europea per eccellenza. Non è di certo la prima volta che il Real Madrid si trova in una situazione apparentemente disperata, e di certo non è una compagine nuova alle rimonte impossibili. Proprio per questo motivo l’Arsenal non deve assolutamente rilassarsi, anche perché la partita si giocherà in un clima straordinariamente ostile agli inglesi. Certo, ll Real è chiamato a disputare una partita perfetta, perché anche subire un solo gol dall’Arsenal renderebbe la riapertura della gara una materia ancora più spinosa: a prescindere dal risultato, dunque, questa è sicuramente la partita da seguire. Data e ora: mercoledì ore 21.

Inter – Bayern Monaco

L’Inter è stata protagonista di un grande round di andata, ottenendo un prestigioso successo espugnando l’Allianz Arena di Monaco. I nerazzurri devono quindi capitalizzare il favorevole risultato di 2-1, ma farlo non sarà facile: anche se gioca tra le mura amiche di San Siro, infatti, la squadra di Simone Inzaghi non può rilassarsi data l’elevata caratura degli avversari. Pur rimaneggiati, infatti, i bavaresi si sono dimostrati avversari ostici, sconfitti grazie ad un gol in extremis di Frattesi. Due risultati su tre a disposizione per la squadra italiana, dunque, ma un solo gol di scarto non basta per considerare il turno archiviato. Data e ora: mercoledì 16 aprile alle 21.

Dove vedere i quarti di finale di Champions League

Anche per questa settimana, nessuna partita sarà data in chiaro. Gli appassionati della Champions League potranno vedere i match che vi abbiamo raccontato su Sky e Now. L’unica eccezionale riguarda la partita con l’ultima italiana rimasta in gioco: Inter – Bayern Monaco, infatti, sarà trasmessa su Amazon Prime Video.

