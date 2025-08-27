Home | Champions League 2025-26, sorteggio fase a girone unico: data, orario, fasce e dove vederlo

Il sorteggio della fase a girone unico della Champions League 2025-26 si svolgerà giovedì 28 agosto al Grimaldi Forum di Monte Carlo, con inizio alle 18:00 ora italiana.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW, sul canale YouTube di Sky Sport e sul sito ufficiale della UEFA.

Who will make the league phase? 👀#UCL pic.twitter.com/o9biFEJumU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2025

Come funziona il nuovo format

Il format della Champions League resta quello confermato nella scorsa edizione:

32 squadre partecipanti in un girone unico ;

partecipanti in un ; ogni club affronterà 8 diverse avversarie (2 per fascia);

(2 per fascia); la fase a girone unico si disputerà dal 16-18 settembre 2025 (1ª giornata) fino al 28 gennaio 2026 (8ª giornata, con 16 partite nello stesso giorno).

Le prime 8 in classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9° al 24° posto giocheranno i playoff per completare il tabellone.

Le squadre italiane

Saranno quattro i club italiani al via:

Inter in prima fascia ;

in ; Atalanta e Juventus in seconda fascia ;

e in ; Napoli in terza fascia.

Le fasce provvisorie del sorteggio

Ecco la suddivisione attuale delle squadre partecipanti (in attesa dei verdetti dagli spareggi e del piazzamento definitivo di Tottenham e Monaco):

1ª fascia: Inter, PSG, Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund.

2ª fascia: Atalanta, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Villarreal, Eintracht Francoforte.

3ª fascia: Napoli, PSV, Ajax, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Marsiglia.

4ª fascia: Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle.

Il Tottenham, vincitore dell’Europa League 2024-25, sarà inserito in seconda o terza fascia. Il Monaco, qualificato di diritto, sarà invece collocato in terza o quarta fascia.

Un’edizione tutta da seguire

La Champions League 2025-26 promette grande spettacolo fin dalla fase a girone unico. Con quattro squadre italiane al via e un format che garantisce otto sfide di alto livello per ogni club, la competizione si preannuncia come una delle più equilibrate e spettacolari di sempre.

