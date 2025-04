Cesena vs Frosinone: pronostico e statistiche Serie B

Cesena e Frosinone si preparano a un nuovo confronto in Serie B, cercando di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali. I precedenti tra le due squadre vedono una netta superiorità dei padroni di casa, il Cesena, che hanno ottenuto quattro vittorie su cinque incontri disputati al Manuzzi. L’unico pareggio, avvenuto nel 2017 grazie a un gol allo scadere di Benjamin Mokulu, rimane un ricordo vivido per i tifosi del Frosinone. Domenica, i bianconeri cercheranno di mantenere il trend positivo per avvicinarsi alla salvezza matematica.

Statistiche e risultati precedenti al Manuzzi

Il Cesena ha un palmarès positivo contro il Frosinone nei precedenti incontri al Manuzzi, con:

4 vittorie su 5 incontri

1 pareggio

0 sconfitte

Questi risultati offrono un buon auspicio per i bianconeri che mirano a conquistare tre punti fondamentali per raggiungere la quota salvezza di 46 punti. Il Cesena, attualmente ottavo in classifica, spera di sfruttare il calendario impegnativo delle rivali dirette per consolidare la propria posizione.

La partita più memorabile tra le due squadre risale al 31 marzo 2017, quando Benjamin Mokulu segnò un gol decisivo in pieno recupero, garantendo al Frosinone un pareggio insperato. Questa rete rimane l’unico punto guadagnato dai ciociari in trasferta contro i bianconeri. Al contrario, il Cesena ha spesso dominato, come dimostrato dal 3-0 della stagione 2007-2008 e dal 4-0 del 2009, entrambi al Manuzzi. Le statistiche sono quindi a favore dei padroni di casa.

L’attuale stagione vede il Cesena in cerca di una vittoria che manca da oltre un mese e mezzo, precisamente dal successo per 2-0 contro la Salernitana il 1° marzo. Una vittoria domenica potrebbe non solo avvicinare la salvezza, ma anche rafforzare le ambizioni playoff.

I padroni di casa dovranno però fare i conti con un Frosinone motivato e intenzionato a invertire il trend negativo dei precedenti incontri. La squadra ciociara, desiderosa di punti, cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà i bianconeri.

La sfida di domenica rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, con il Cesena che punta sulla forza del suo pubblico e la tradizione favorevole per ottenere il massimo risultato possibile.

In conclusione, il match tra Cesena e Frosinone si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a fare punti. Le quote suggeriscono una leggera preferenza per i padroni di casa, ma il calcio è imprevedibile e il Frosinone potrebbe riservare sorprese. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!