Celtic-Rangers: pronostico e statistiche del Derby

Il mondo delle scommesse sportive è in continua evoluzione, offrendo agli appassionati un’ampia gamma di possibilità per mettere alla prova le proprie previsioni. Tra le tante opzioni disponibili, le scommesse Multigoal occupano un posto di rilievo, consentendo agli scommettitori di puntare su un intervallo specifico di goal segnati durante una partita. In questo articolo, esamineremo alcuni tra i match più attesi del weekend, analizzando le statistiche e offrendo suggerimenti basati sulle migliori quote disponibili.

Statistiche e pronostico per Celtic – Rangers

Il derby tra Celtic e Rangers è sempre un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio scozzese. Le statistiche recenti mostrano una netta supremazia del Celtic, che si avvia verso la conquista del primo posto con 75 punti in 29 giornate e ben 87 reti messe a segno, di cui 48 in casa. Gli Hoops hanno dimostrato una solidità difensiva notevole, con 11 Over registrati in 14 partite casalinghe. In contrasto, i Rangers sono secondi in classifica, distaccati di 16 punti, con 59 reti totali, ma solo 23 segnate fuori casa. Nonostante la loro storia di successi, i Rangers non vincono in casa del Celtic dal 2020, con 4 Over nelle ultime 5 partite.

• Celtic: 87 goal segnati, 48 in casa

• Rangers: 59 goal totali, 23 fuori casa

• Ultima vittoria dei Rangers in casa del Celtic: 2020

• Miglior quota per Multigoal casa 2-4: WilliamHill a 1.75

Il pronostico suggerisce di puntare su un Multigoal casa 2-4, dato il predominio del Celtic e la loro tendenza a segnare più reti. Le quote più competitive per questa scommessa sono offerte da WilliamHill a 1.75, con NetBet e Sisal che seguono a breve distanza.

La nostra analisi si basa sulle offerte dei migliori bookmakers autorizzati in Italia, che oltre a garantire un’esperienza di gioco sicura, offrono anche vantaggi per i nuovi iscritti, come bonus sul primo deposito.

Nel complesso, il derby tra Celtic e Rangers promette emozioni forti e tante reti, rendendo il Multigoal una scelta sagace per chi ama le scommesse sportive. Per chi desidera approfondire ulteriormente, consigliamo di seguire le nostre previsioni aggiornate e di confrontare le quote offerte dai diversi operatori.

