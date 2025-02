Celta Vigo-Osasuna: pronostici e statistiche del match

La sfida tra il Celta Vigo e l’Osasuna rappresenta un punto cruciale per entrambe le squadre, in corsa per un posto in Europa. Gli appassionati di calcio e scommesse aspettano con trepidazione l’incontro che vedrà protagonisti i galiziani, noti per la loro forza in casa, e i rojillos, che cercano di invertire la tendenza negativa nelle trasferte. Analizziamo statistiche, pronostici e quote per capire chi potrebbe avere la meglio nella lotta per l’Europa.

Statistiche chiave del Celta Vigo al Balaídos

Il Celta Vigo ha dimostrato di essere una delle squadre più solide tra le mura amiche della Liga. I galiziani hanno segnato 21 gol in 12 partite casalinghe, con una media di 1.75 reti a partita. Al contrario, hanno subito solo 13 gol, con una media di 1.08, mostrando una difesa ben organizzata. Il loro rendimento casalingo li colloca tra i migliori del campionato. D’altra parte, l’Osasuna ha faticato in trasferta, segnando appena 7 gol in 11 partite, il peggior dato della Liga insieme al Valencia. Il loro attacco stenta a decollare lontano dalle mura amiche, ma si affidano al talento di Budimir per sfatare il tabù trasferta.

Entrambe le squadre si trovano a pochi punti di distanza nella classifica, rendendo questo incontro fondamentale per le loro ambizioni europee. Gli ultimi scontri diretti vedono una leggera superiorità dell’Osasuna, vincitore dell’ultima sfida al Balaídos per 2-0. Tuttavia, il Celta Vigo è motivato a riscattarsi, potendo contare su una media di quasi tre gol a partita in casa. I pronostici indicano un match equilibrato, con i padroni di casa leggermente favoriti. La probabilità di una vittoria del Celta si attesta al 45.45%, mentre il pareggio è valutato al 33.33%.

Le quote di vittoria per il Celta Vigo sono interessanti, oscillando tra 1.80 e 2.10, mentre il successo dell’Osasuna è proposto a quote tra 4.10 e 4.43. Il pareggio è quotato tra 3.50 e 3.71, riflettendo la competitività della sfida. Il mercato dei gol offre l’Over 2.5 a quote che variano tra 1.95 e 2.03, un’opzione allettante considerando la media realizzativa del Celta in casa.

In conclusione, la sfida tra Celta Vigo e Osasuna promette di essere un incontro avvincente, con entrambe le squadre desiderose di guadagnare punti preziosi per la corsa europea. Se il Celta può contare su un attacco prolifico in casa, l’Osasuna dovrà migliorare la sua performance in trasferta. Le quote di scommessa riflettono l’equilibrio della partita, con opportunità interessanti per chi cerca valore.

