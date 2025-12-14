Celta-Athletic: statistiche, quote e trend in Liga

La sfida tra Celta e Athletic rappresenta uno degli incontri più interessanti della giornata di Liga, in programma a Vigo. L’appuntamento, fissato per domenica sera allo stadio Balaídos, vede i galiziani ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga in questa stagione, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione in zona europea. L’evento acquisisce ulteriore rilevanza considerando il momento positivo dei baschi e il tentativo dei padroni di casa di invertire la tendenza negativa tra le mura amiche.

Il Celta vuole cambiare rotta davanti al proprio pubblico

Il Celta vive una stagione complessa, soprattutto nei match casalinghi: la squadra galiziana, guidata da Claudio Giráldez, è ad oggi l’unica, insieme al Levante, a non aver ancora conquistato i tre punti davanti ai propri tifosi. I numeri sono eloquenti: appena cinque punti raccolti in casa, frutto di cinque pareggi e tre sconfitte, a fronte dei quattordici ottenuti in trasferta. La formazione di Vigo è reduce da due sconfitte contro squadre catalane e da una battuta d’arresto europea contro il Bologna, ma il recente successo di prestigio contro il Real Madrid ha riportato entusiasmo nell’ambiente. Tuttavia, l’allenatore dovrà fare i conti con gli acciacchi di due elementi chiave: Bryan Zaragoza e soprattutto Borja Iglesias, capocannoniere e punto di riferimento offensivo, riconfermato anche in nazionale.

L’Athletic sogna l’Europa: numeri e stato di forma

Per l’Athletic, l’occasione è ghiotta per rafforzare la sesta posizione, utile per l’accesso alle competizioni europee. Un successo a Vigo garantirebbe il mantenimento del piazzamento, in attesa del risultato del Betis contro il Rayo Vallecano. Nonostante i baschi abbiano giocato una partita in più per via della Supercoppa affrontata a gennaio, la squadra allenata da Ernesto Valverde si presenta in ottime condizioni. Le ultime due prestazioni, contro avversari di altissimo livello come Atlético Madrid e PSG, hanno mostrato una solidità e una qualità di gioco vicine a quelle della scorsa stagione. In particolare:

L’Athletic ha vinto l’ultimo match di campionato.

Ha dimostrato una buona continuità, sia in casa che in trasferta.

La squadra sembra aver avviato un nuovo ciclo positivo.

La trasferta in Galizia precede due impegni ravvicinati: i sedicesimi di finale di Coppa del Re contro l’Ourense e il match di campionato con l’Espanyol. Questo calendario fitto rende ancora più importante una prestazione convincente contro il Celta.

Quote principali e mercato scommesse: equilibrio e opportunità

Le principali quote offerte dai bookmakers riflettono l’equilibrio della sfida. L’assenza di una vittoria casalinga per il Celta e il buon momento dell’Athletic spingono gli operatori a mantenere quote piuttosto allineate tra le due squadre, con una leggera preferenza per gli ospiti. In particolare:

La vittoria del Celta viene generalmente proposta a quota superiore a 2.80.

viene generalmente proposta a quota superiore a 2.80. Il successo esterno dell’ Athletic si aggira intorno a 2.45.

si aggira intorno a 2.45. Il pareggio è quotato tra 3.00 e 3.20.

I mercati alternativi, come il numero di gol complessivi o il “entrambe le squadre a segno”, evidenziano la possibilità di una partita combattuta ma non necessariamente ricca di reti, vista la difficoltà realizzativa interna dei padroni di casa e la solidità difensiva dei baschi nelle ultime uscite.

Tendenze e curiosità numeriche: focus sulle statistiche

Alcuni dati aiutano a comprendere meglio le dinamiche della sfida:

Il Celta non ha mai vinto in casa in questa stagione di Liga .

non ha mai vinto in casa in questa stagione di . La differenza punti tra casa e trasferta per i galiziani è la più alta del campionato.

L’ Athletic ha trovato il gol in tutte le ultime cinque trasferte.

ha trovato il gol in tutte le ultime cinque trasferte. Borja Iglesias è il miglior marcatore del Celta , ma è in dubbio per infortunio.

è il miglior marcatore del , ma è in dubbio per infortunio. Nico Williams, dopo l’infortunio, è tornato a fornire ottime prestazioni, ma potrebbe partire dalla panchina per gestire le energie.

Queste statistiche suggeriscono una sfida aperta, con il Celta determinato a rompere il tabù casalingo e l’Athletic intenzionato a confermare il buon momento.

In conclusione, la partita tra Celta e Athletic si preannuncia ricca di spunti tecnici e statistici, con le due formazioni intenzionate a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. L’analisi delle statistiche e delle quote evidenzia come il match possa riservare equilibrio e qualche sorpresa, in attesa del verdetto del campo.