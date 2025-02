C’è un filo di colla sopra la tua porta? Ecco cosa significa e cosa si rischia

Negli ultimi tempi, si è diffusa una nuova tecnica utilizzata dai ladri per identificare abitazioni temporaneamente disabitate. Questo stratagemma prevede l’applicazione di un sottile filo di colla sulla porta di ingresso, consentendo ai malintenzionati di monitorare se qualcuno entra o esce dall’appartamento.

Il filo di colla sopra la porta

I ladri, spesso organizzati in gruppi, entrano nei condomini e applicano un sottile strato di colla tra lo stipite e il battente della porta. Successivamente, dopo alcuni giorni, tornano per verificare lo stato della colla: se questa è ancora intatta, significa che la porta non è stata aperta e che, presumibilmente, l’abitazione è vuota. A quel punto, considerano l’appartamento un obiettivo facile per un furto. 

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva