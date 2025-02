Sinner era volato a Doha per il torneo Atp 500, ma poco dopo è scattata la squalifica. Il tennista potrà tornare a gareggiare a maggio. Tuttavia, non sembra aver preso male questo stop imposto. Una volta trovato l’accordo con la Wada, Jannik Sinner ha lasciato il Qatar ed è partito in direzione Dubai. Negli Emirati, c’è anche lei. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Jannik Sinner vola a Dubai dopo la squalifica

Dopo la notizia dell'accordo con la Wada, Jannik Sinner dovrà trascorrere i prossimi tre mesi, durante i quali è scattata la squalifica per doping, senza allenamenti in campi federali e con tesserati (compreso i membri del suo team). L'altoatesino è quindi volato a Dubai, dove aveva svolto la preparazione alla stagione prima di Natale. Sinner non avrebbe preso così male questa pausa dal tennis. Nelle ultime ore, il tennista ha scattato foto con diversi fan che lo hanno riconosciuto a una festa. Negli Emirati, c'è anche lei.

Sinner vola a Dubai dopo la squalifica: c’è anche Anna Kalinskaya

In questi mesi, Sinner si concentrerà sul suo fisico per farsi trovare al 100% quando tornerà in campo. Prossima tappa? Il suo grande ritorno potrebbe avvenire il prossimo 7 maggio a Roma. Intanto, il tennista si gode il caldo a Dubai. Non è chiaro con chi sia Sinner in questi giorni, ma è noto che negli Emirati c’è anche l’ex fidanzata Anna Kalinskaya. Ritorno di fiamma tra i due?

