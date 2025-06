Caso Maddie McCann, il macabro ritrovamento: cosa succede

C’è un nome che continua a tormentare l’Europa intera da quasi due decenni. Un nome diventato simbolo di una delle scomparse più inquietanti della nostra epoca. Ora, un nuovo e agghiacciante ritrovamento riaccende i riflettori su un caso che sembrava destinato al silenzio. Gli investigatori non hanno mai smesso davvero di cercare, ma stavolta qualcosa è cambiato. E potrebbe essere la svolta che tutti – famiglie, media, autorità – aspettavano da diciotto lunghissimi anni.

Il ritorno delle ricerche in Portogallo: due pozzi nel mirino

Nei giorni scorsi, in una zona rurale nei pressi di Atalaia, a Lagos, sono ricominciate le ricerche per ritrovare tracce di Madeleine McCann. Le operazioni, condotte da un team congiunto di forze tedesche e portoghesi, si sono concentrate su un’area di circa 50 ettari, distante solo 30 miglia dal punto in cui Maddie fu vista per l’ultima volta nel maggio del 2007. Tra le zone ispezionate, due pozzi che si trovano nelle immediate vicinanze del luogo della scomparsa.

Le autorità hanno lavorato in assoluto riserbo. Per giorni, nessuna informazione trapelava. Si pensava a un altro nulla di fatto, l’ennesimo. Ma poi qualcosa è emerso dal silenzio. E non è stato un dettaglio trascurabile.

Frammenti di ossa e vestiti: l’attesa per i test di laboratorio

Secondo quanto riportano i media portoghesi, durante le perlustrazioni sarebbero stati recuperati alcuni reperti: frammenti di ossa e tessuti riconducibili potenzialmente a un bambino. Il materiale è stato immediatamente inviato ai laboratori forensi per l’analisi del DNA. Gli esami si stanno svolgendo proprio in questi giorni e i risultati potrebbero arrivare a breve.

Gli oggetti, trovati nel sottosuolo e in zone molto difficili da esplorare, potrebbero finalmente fornire una prova concreta in un’indagine rimasta troppo a lungo avvolta nel buio. I resti, dicono gli inquirenti, sono sufficienti per procedere con le verifiche, ma nessuna correlazione ufficiale è stata ancora dichiarata.

