Carlos Alcaraz disperato: “A un certo punto ho capito una cosa”

Carlos Alcaraz ha ceduto il trono di Wimbledon in una finale leggendaria, e a strapparglielo è stato Jannik Sinner, protagonista di una prestazione memorabile che lo ha consacrato nella storia del tennis mondiale e italiano.ù

Congratulations @janniksin for your first Wimbledon 🏆! Very well deserved! 🤝🏻 Thank you everyone for your support! 💚 I feel at home and it’s really special to play here! 🫶🏻 See you all next year! pic.twitter.com/IRrftANFlm