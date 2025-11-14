Carlo Ancelotti parla del suo “sogno Mondiale” e rivela il segreto di Modric

Carlo Ancelotti si gode la vita a Rio de Janeiro, dove ricopre il ruolo di ct del Brasile, e non nasconde la soddisfazione per il suo percorso personale e professionale. Intervistato da Cbs Sports, il tecnico racconta di un’esperienza nuova e stimolante, tra lavoro, famiglia e il sogno di una finale mondiale che coinvolga la sua Italia.

Ancelotti descrive un ambiente molto diverso da quello dei club: “Abbiamo un gruppo di veterani serio e rispettato. I giovani si adeguano con entusiasmo. C’è disciplina, compagni che tirano il gruppo e un grande ‘compañerismo’. Mi ricorda i tempi della mia Roma con Liedholm, quando la cultura condivisa univa la squadra”.

Il tecnico sottolinea anche l’importanza della famiglia: suo figlio Davide Ancelotti gioca nel Botafogo e Carlo ammette: “Faticoso, soffro come tutti i genitori, ma è bello averlo qui”.

Parlando della nazionale verdeoro, Ancelotti sottolinea: “Abbiamo veterani di livello e giovani di qualità. La pressione qui è passione pura, la gente vuole vincere il Mondiale, la sesta Coppa per il Brasile. L’idea che il tifoso brasiliano valuti solo il bel gioco è falsa: vogliono risultati concreti, come nel 1994 e nel 2002”.

Non manca un pensiero all’Italia: “Dovrà passare dagli spareggi per qualificarsi, ma ce la farà. E perché non sognare una finale Brasile-Italia? Sarebbe emozionante per tutti, italiani, brasiliani e per me in particolare”.

Ancelotti analizza anche il calcio europeo e italiano: “La Serie A è equilibrata. Inter e Napoli davanti, Roma, Milan e Juventus si contenderanno la stagione fino alla fine. Modric? Rimane a livelli altissimi: genetica e serietà, semplice. Ha uno standard che pochi possono mantenere”.

Commentando il Milan e il derby, il tecnico evidenzia: “Milan e Inter molto solidi. Derby equilibrato. L’Inter è la squadra più europea, vince in Champions e mantiene continuità. Marotta è un dirigente capace, grande lavoro”.

Sul nuovo formato del Mondiale, Ancelotti vede il lato positivo: “Dà più popolarità e visibilità, aumenta il bacino di appassionati. Le favorite restano Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Argentina e Portogallo, ma con 48 squadre ci saranno sorprese. Bisogna prepararsi a tutto”.

