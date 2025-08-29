Caos Napoli, salta la partnership con Geolier

Nel panorama calcistico italiano, le figure che animano lo stadio sono spesso amate quanto i giocatori stessi. A Napoli, uno dei volti più noti e amati era quello di Daniele “Decibel” Bellini, lo storico speaker dello stadio Maradona. La sua voce, che da quattordici anni scandiva le formazioni e i momenti cruciali delle partite, era diventata un vero e proprio simbolo per i tifosi partenopei. Recentemente, però, il suo ruolo è stato al centro di una controversa vicenda che ha scatenato un’ondata di reazioni, culminata in un inaspettato colpo di scena.

La decisione e le reazioni dei tifosi

Tutto ha avuto inizio quando la SSC Napoli ha annunciato la sua decisione di sostituire Bellini. La gestione del ruolo di speaker sarebbe passata alla Golden Boys, l’agenzia di spettacolo di proprietà del noto rapper napoletano Emanuele Palumbo, in arte Geolier, e di suo fratello Gaetano. Per la successiva partita in casa, era stato scelto Timo Suarez per annunciare le formazioni. Questa notizia è stata accolta con grande disappunto dai tifosi, che si sono schierati in massa a favore di Bellini, un professionista stimato e profondamente legato alla storia recente del club. La sua sostituzione non è stata vista come una semplice mossa aziendale, ma come un affronto a una tradizione che lui stesso aveva contribuito a costruire. L’affetto e la stima dimostrati dal pubblico hanno travolto Bellini, che ha ringraziato pubblicamente i sostenitori, non nascondendo la sua amarezza con un post che recitava: “Ho fatto sempre il massimo e ho portato rispetto a tutti. A volte, però, fare il massimo non basta”.

Un’ondata di critiche e la reazione di Geolier

La decisione del club si è rapidamente ritorta anche contro Geolier. Il rapper, pur non essendo il diretto responsabile della scelta, si è trovato al centro di una tempesta di critiche sui social media. In molti lo hanno accusato, ingiustamente, di aver “tradito” la tradizione partenopea. Per fare chiarezza e difendere la sua posizione, Geolier ha dovuto intervenire sui suoi canali social, spiegando che la decisione di allontanare Bellini era stata presa esclusivamente dalla società del Napoli e che la sua agenzia era del tutto estranea a tale scelta. “Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys”, ha scritto il rapper, “per chiarezza ci tengo a ribadire che la decisione di sollevare l’incarico a Decibel Bellini è stata presa dalla società Napoli Calcio per motivi estranei alla Golden Boys”.

Il colpo di scena e la partnership saltata

La vicenda ha preso una piega inaspettata quando, dopo giorni di polemiche e proteste, la Golden Boys ha annunciato la sua decisione di rinunciare alla partnership con il Napoli. L’annuncio, arrivato ancora una volta tramite i social di Geolier, ha spiegato i motivi di questo clamoroso dietrofront. Il rapper ha rivelato di aver chiesto alla società la reintegrazione di Bellini come speaker, ma la sua richiesta non era stata accolta. A quel punto, in un gesto di profonda solidarietà e amicizia, ha deciso di non siglare l’accordo. “Per l’amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli”, ha dichiarato Geolier, aggiungendo che “se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa come un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte”. Il gesto di Geolier, che ha anteposto un rapporto personale a un accordo commerciale di prestigio, è stato visto da molti come un atto di grande maturità e lealtà, ridando dignità a un’intera vicenda che sembrava destinata a creare solo divisioni. Il rapper ha voluto anche sottolineare come il suo amore per la squadra rimanga immutato, indipendentemente dalle decisioni della società.

Il futuro incerto

A seguito di questo epilogo, la SSC Napoli si trova ora senza uno speaker ufficiale per le prossime partite allo stadio Maradona. La vicenda ha evidenziato ancora una volta il forte legame tra i tifosi e le figure che, pur non scendendo in campo, contribuiscono a creare l’atmosfera e l’identità del club. Al momento, l’incognita rimane: chi sarà la prossima voce a scandire i nomi dei giocatori? I tifosi sperano in un ripensamento da parte della società, ma la storia di questi giorni dimostra che la voce dello stadio non è solo una questione di annunci, ma una parte essenziale del cuore pulsante della squadra.

