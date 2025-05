Camion attraversa la strada e poi esplode vicino alle case: le immagini impressionanti (VIDEO)

In una tranquilla mattina di primavera, il quartiere residenziale si risvegliava lentamente. Le famiglie iniziavano la loro routine quotidiana: i bambini si preparavano per la scuola, gli adulti sorseggiavano il caffè leggendo il giornale o controllando le ultime notizie sullo smartphone. Le strade erano animate dal consueto via vai di veicoli, tra cui i camion per la raccolta dei rifiuti che, come ogni giorno, percorrevano le vie del quartiere per svolgere il loro servizio.

Nessuno avrebbe potuto immaginare che quella mattina sarebbe stata segnata da un evento sconvolgente. Improvvisamente, un boato assordante squarciò la quiete, seguito da una colonna di fumo nero che si innalzava nel cielo. Le finestre tremarono, gli allarmi delle auto iniziarono a suonare, e un senso di panico si diffuse tra gli abitanti. Le persone uscirono di casa di corsa, cercando di capire cosa fosse accaduto. Davanti ai loro occhi, una scena surreale: un camion era esploso, lasciando dietro di sé una scia di detriti e distruzione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)