L’estate è appena cominciata, ma molte famiglie sono già proiettate verso l’organizzazione del prossimo anno scolastico. Tra pianificazione delle ferie, attività extrascolastiche e gestione dei turni lavorativi, conoscere quando ricomincia la scuola è fondamentale. Il calendario scolastico 2025/2026 è già stato ufficializzato da tutte le Regioni italiane: ecco le date di inizio, fine, festività e vacanze previste in ciascun territorio.

Quando inizia la scuola: le date di settembre 2025

Il calendario scolastico 2025/2026 prende il via, come sempre, in settembre, ma con tempistiche diverse da regione a regione. A rompere il ghiaccio sarà, come di consueto, la Provincia autonoma di Bolzano, con l’avvio delle lezioni già da lunedì 8 settembre 2025. Seguiranno la Provincia di Trento (10 settembre), il Veneto, la Valle d’Aosta e il Piemonte (sempre il 10), e il Friuli Venezia Giulia, che inizierà l’11 settembre.

La data più ricorrente resta però lunedì 15 settembre, scelta da ben 11 regioni italiane: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Toscana e Umbria. A chiudere il quadro saranno Calabria e Puglia, che faranno slittare il primo giorno al 16 settembre.

Vacanze di Natale, Pasqua e ponti: le festività comuni

A definire il calendario scolastico sono le singole regioni, ma tutte devono rispettare le festività nazionali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Confermati i giorni di chiusura per le ricorrenze tradizionali:

1° novembre (Ognissanti);

(Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione);

(Immacolata Concezione); 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano);

(Natale e Santo Stefano); 1° gennaio (Capodanno);

(Capodanno); 6 gennaio (Epifania);

(Epifania); 25 aprile (Festa della Liberazione);

(Festa della Liberazione); 1° maggio (Festa del Lavoro);

(Festa del Lavoro); 2 giugno (Festa della Repubblica);

(Festa della Repubblica); Pasqua e Lunedì dell’Angelo ;

; Festa del Santo Patrono (data variabile da comune a comune).

Le vacanze natalizie andranno mediamente dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, mentre quelle pasquali sono previste tra il 2 e il 7 aprile 2026.

