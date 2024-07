Calcio. Calciomercato, le ultime: la Juve prende Thuram jr, il Milan insiste per Lukaku. Il campionato è finita e, mentre molti giocatori sono impegnati con le proprie Nazionali in Germania con l’Europeo 2024, i club di Serie A sono al lavoro per la prossima stagione calcisistica 2024/25. Tutto fatto, in casa Juventus, per il trasferimento in bianconero di Khéphren Thuram. Per il fratello di Marcus dell’Inter, la società verserà 20 milioni facendo firmare al centrocampista un contratto quinquennale. Ma la Juve sta pensando anche a come sistemare le corsie con due terzini: a destra c’è il terzino brasiliano Yan Couto, classe 2002 di proprietà del Manchester City. Il giocatore costa 25 milioni, ma la Juventus vorrebbe spuntarla con un nuovo prestito. Per il terzino sinistro, invece, si pensa al classe 2003 greco-albanese Mario Mitaj, di proprietà della Lokomotiv Mosca. (Continua a leggere dopo le foto)

Il Milan starebbe puntando a Romelu Lukaku. La società rossonera sarebbe anche disposta ad accontentare l’attaccante belga con un ingaggio da top player. Il muro contro cui si va a sbattere, però, è sempre quello del costo del cartellino: il Chelsea, al momento, non sembra intenzionato a scendere sotto i 40 milioni. Infine, il Bologna starebbe lavorando, secondo il Corriere dello Sport, per impedire che Calafiori si trasferisca in bianconero insieme all’ex mister rossoblu Thiago Motta e, allo stesso tempo, incassare di più, dal momento che l’eclettico difensore viene valutato 50 milioni.