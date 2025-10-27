Calcio italiano in lutto, addio ad un altro grande del pallone – Lutto nel mondo del calcio italiano. Il club Cagliari Calcio e la sua tifoseria salutano una delle figure più significative della propria storia. Nino Falchi, ex calciatore e allenatore rossoblù, è scomparso lasciando un’impronta profonda non solo nella società sarda, ma nell’intero panorama calcistico nazionale.

Il Cagliari ha ricordato Nino Falchi con un messaggio commosso sui social, corredato da una fotografia che lo ritrae accanto alla leggenda Gigi Riva. Questa immagine rappresenta un’epoca di calcio autentico, fatta di passione, impegno e legame con la terra d’origine. La notizia della scomparsa ha profondamente colpito la comunità sportiva, richiamando alla memoria anni di sacrifici e successi condivisi.

Nino Falchi: biografia e carriera

Nino Falchi si è spento all’età di 86 anni. La cerimonia funebre è prevista per lunedì 27 ottobre alle ore 15:30 nella chiesa del Cuore Immacolato di Iglesias, città che lo ha visto crescere e dove sarà dato l’ultimo saluto a una vera icona del calcio isolano.

