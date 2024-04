Il gol è l’essenza del calcio, il significato ultimo di un gioco che alla fine premia sempre la squadra che per più volte riesce a depositare il pallone al di là della linea di porta avversaria. Ci sono giocatori però che per l’intera durata della carriera non sono riusciti a godersi la gioia di un gol. E’ vero, non esistono solamente quelli e nel calcio ci sono tante altre componenti determinanti, ma sicuramente non essere mai riusciti ad andare in rete una volta appesi gli scarpini al chiodo rappresenta un neo – anche per chi non è attaccante – per certi versi difficile da digerire. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere in una lista speciale i calciatori che non hanno mai segnato un gol.

Leggi anche: I calciatori più fallosi di sempre

(Foto di Pier Marco Tacca/Getty Images)

4. Alessandro Agostini

Classe 1979, Alessandro Agostini ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2015 a termine di una carriera professionistica nel calcio durata circa 18 anni. Sono otto le squadre diverse con cui ha militato: 478 presenze totali da difensore centrale. Dopo una scalata nelle serie minori tra Pistoiese e Ternana, Agostini fa il suo debutto in Serie A con la Fiorentina nel 2001. Dopo due esperienze al Siena e all’Empoli, trova la sua consacrazione al Cagliari – a partire dal 2004 – dove rimane per ben nove stagioni. Tra il 2004 e il 2012 colleziona 298 presenze con la maglia rossoblù. Chiude la carriera al Verona, con un bilancio complessivo in carriera di 478 presenze in Serie A e zero gol.

(Foto di Enrico Locci/Getty Images)

3. Francis Womack

Francis Womack ha collezionato la bellezza di 511 presenze tra campionato e Coppe in 21 anni di carriera complessivi. Eppure non è mai stato in grado di segnare un gol. Una macchia d’imbarazzo nella sua carriera, che però non gli ha impedito di prendersi invece una rivincita (se così si può chiamare) da allenatore: un percorso tra Leicester City, Notts County, Oldham Athletic, Worcester City e Torquay United.

2. Francesco Morini

Francesco Morini ha vestito per undici anni la maglia della Juventus, conquistando anche per 11 volte la maglia azzurra, eppure non è mai riuscito a gioire di un gol segnato. Difensore – più precisamente libero – vanta diciassette anni di carriera, iniziata con la maglia della Sampdoria con cui ha totalizzato 165 presenze. 256 invece le apparizioni registrate con la maglia bianconera prima di concludere la carriera oltreoceano Toronto Blizzard. 0 gol in 443 partite giocate dunque per lui.

(Photo by Werner OTTO/ullstein bild via Getty Images)



1. Carlos Kaiser

Celebre per il soprannome “calciatore farsa”. Carlos Kaiser ha vestito alcune tra le più prestigiose maglie in Brasile come quella del Flamengo e del Vasco de Gama, ma non ha mai giocato una partita. Grazie a lesioni fasulle e cavilli contrattuali per più di dieci hanno è riuscito a percepire il suo stipendio senza mai dover concretamente dimostrare il suo effettivo valore. Attraverso falsi articoli di giornale e attenzioni da parte di dirigenti di altre squadre completamente inventate dal nulla, Kaiser è riuscito a costruire attorno a sé un’aura di popolarità che lo ha poi reso famoso proprio per la singolarità del personaggio.

Leggi anche: I 10 stadi più strani del mondo