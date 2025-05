Calciatore muore e ciò che accade durante la partita sconvolge tutti: è scandalo

Calcio in lutto per la tragica morte del giocatore 28enne, collassato in campo durante l’ultima partita di campionato. Vittima di una crisi epilettica dopo un contrasto di gioco, il calciatore è morto durante il trasporto in ospedale. Un dettaglio sconvolgente sulla vicenda ha scosso tutti. Cos’è accaduto in campo?

Tragedia allo Stade Demba Diop: muore il capitano dell’US Ouakam

Il calcio africano è sotto choc per una tragedia avvenuta durante l’ultimo turno della Ligue 1 senegalese. Sul prato dello Stade Demba Diop di Dakar, Fadiouf Ndiaye, capitano e difensore dell’US Ouakam, si è improvvisamente accasciato a terra pochi minuti prima dell’intervallo. Un contrasto con un avversario dell’Oslo FC ha innescato una violenta crisi epilettica che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Trasportato d’urgenza in ospedale, il 28enne non ce l’ha fatta. È spirato durante il tragitto, lasciando attoniti tifosi e compagni di squadra.

Tragedia in Senegal: muore il capitano dell’US Ouakam, ma la partita continua

Quello che più ha colpito l’opinione pubblica, oltre alla drammaticità dell’evento, è stato l’atteggiamento surreale delle squadre in campo. Nonostante la gravità delle condizioni di Ndiaye, la partita non è stata interrotta. Si è proseguito fino al 90’, e l’US Ouakam ha anche vinto per 2-0. Solo al termine della gara i giocatori sono stati informati del decesso del compagno. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano scene di disperazione assoluta: c’è chi si copre il volto con la maglia, chi si accascia a terra, chi piange apertamente senza riuscire a essere consolato.

