Il calciatore 20enne muore in un tragico incidente

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un 20enne nelle prime ore di domenica 27 luglio. Il sinistro ha coinvolto due veicoli, una Fiat Panda e una Mercedes, che si sono scontrati frontalmente poco dopo le 5 del mattino. A seguito dello schianto, la piccola utilitaria è uscita dalla carreggiata terminando la corsa in un campo, completamente distrutta.

Incidente mortale a Borgo di Terzo

Il drammatico incidente ha avuto luogo lungo la Strada Statale 42, nei pressi di Borgo di Terzo, in provincia di Bergamo. Dopo l’impatto, i soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’evento con due ambulanze e un’automedica in codice rosso.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, il giovane conducente è deceduto sul posto senza che fosse possibile il suo trasporto in ospedale. I vigili del fuoco hanno operato per estrarlo dall’abitacolo, mentre i carabinieri di Clusone hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro dalle autorità competenti. La giovane vittima era una promessa del mondo del calcio.

