Calafiori ko in Champions, si teme la rottura del crociato

Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della Nazionale italiana, ha subito un infortunio al ginocchio durante la partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Al 72′ del match, Calafiori ha dovuto lasciare il campo a causa di un un movimento innaturale compiuto nel tentativo di recuperare un pallone. Nelle file azzurre c’è grande apprensione, e il Mister Spalletti attende con ansia notizie sul suo perno difensivo.

#Arsenal in ansia per Riccardo #Calafiori: infortunio al ginocchio per il difensore italiano, costretto al cambio (VIDEO)https://t.co/dB8T42codv — Sportface (@sportface2016) October 22, 2024

Il centrale azzurro ha mostrato segnali di dolore immediati, tanto da chiedere assistenza. Nonostante le urla di dolore, Calafiori è riuscito a uscire dal campo sulle gambe, senza necessità di sostegni. Ma l’ansia per le sue condizioni è palpabile. Il movimento maldestro della gamba destra ha sollevato timori riguardo a un possibile grave infortunio, tra cui la temuta rottura del legamento crociato.

Lo staff medico dell’Arsenal sta effettuando le prime valutazioni per comprendere l’entità dell’infortunio. Gli esami strumentali, previsti nelle prossime ore, saranno cruciali per determinare i tempi di recupero e la gravità della situazione.

Calafiori, la preoccupazione di Spalletti

La notizia ha suscitato preoccupazione tra i dirigenti del club londinese. Anche il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, segue da vicino l’evoluzione del caso. Se le notizie si rivelassero negative, Calafiori potrebbe trovarsi di fronte a un lungo periodo di stop. Sarebbe un duro colpo non solo per l’Arsenal, ma anche per la rappresentativa azzurra, che potrebbe perdere un giocatore fondamenale.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, la situazione del giovane campione italiano rimane sotto osservazione. La speranza è che l’infortunio non sia grave come era sembrato e che il difensore possa tornare in campo il prima possibile. Saranno fondamentali, per saperlo, gli accertamenti dei prossimi giorni.

